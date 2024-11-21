РС-26 «Рубеж»: что известно о новом ракетном комплексе, который заменит «Ярс» и «Тополь-М»

Когда на вооружение российской армии встанет новый ракетный комплекс стратегического назначения и в чем он превосходит предшественников, читайте в материале РИАМО.

21 ноября 2024 года украинские СМИ сообщили, что российская армия якобы впервые запустила по Днепру экспериментальную межконтинентальную баллистическую ракету РС-26 «Рубеж» в качестве ответа на атаку ВСУ по Брянской области. По данным украинских изданий, в результате шести ударов РС-26 был разрушен завод «Южмаш», где ремонтировали американские БМП Bradley и немецкие танки Leopard. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Что такое РС-26 «Рубеж»

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РС-26 «Рубеж» – российский подвижный грунтовой ракетный комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой (МБР). Он является дальнейшим развитием комплекса РС-24 «Ярс», состоящего сейчас на вооружении ракетных войск стратегического назначения (РВСН) РФ. «Ярс» же, в свою очередь – это модификация комплекса «Тополь-М», от закупок которого в российском Минобороны решили отказаться в 2011 году.

Впервые о его разработке комплекса «Рубеж» сообщил в марте 2013 года генеральный конструктор ОАО «Корпорация "Московский институт теплотехники"» Юрий Соломонов. В июне 2013 года начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий в присутствии СМИ доложил президенту РФ об успешных испытаниях ракеты и пообещал начать ее развертывание в 2014 году. Тогда же он упомянул название «Рубеж».

Характеристики РС-26 «Рубеж»

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Подробные характеристики РС-26 «Рубеж» пока неизвестны, однако некоторые из них были озвучены в прессе. Так, сообщалось, что масса комплекса с шестиосным тягачом – до 80 тонн, что на 30% легче, чем у «Ярса», масса которого с восьмиосным тягачом составляет 120 тонн.

Дальность стрельбы ракеты комплекса «Рубеж» – от 2 до 6 тысяч километров, а скорость ракеты, оснащенной разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения, – 6,7 км/с. Это делает данную МБР недостижимой для перехвата системами ПВО/ПРО типа ЗРК Patriot, способных поражать цели только на скоростях до 3,5 км/с.

Почему РС-26 «Рубеж» пока не принят на вооружение

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Испытания РС-26 «Рубеж», проводившиеся в 2011-2015 годах, были признаны успешными, и предполагалось, что в 2015 году комплекс поступит на вооружение 29-й гвардейской ракетной дивизии, которая базируется в Иркутске. Однако этого так и не произошло, а в 2018 году стало известно, что «Рубеж», равно как и новый боевой железнодорожный ракетный комплекс «Баргузин», не были включены в государственную программу вооружения (ГПВ) до 2027 года. Их место занял стратегический гиперзвуковой ракетный комплекс шахтного базирования «Авангард». Причиной такого решения было названо то, что «Авангард» имеет более важное значение для обеспечения обороноспособности страны, а на одновременное финансирование всех этих комплексов средств не хватает.

«Все работы по "Рубежу" и "Баргузину" заморожены до конца 2027 года. Решение о возобновлении этих работ будет приниматься после выполнения нынешней программы вооружения», – сообщил в 2018 году ТАСС источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

Как РС-26 «Рубеж» стал причиной проблем между Россией и США

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Как отмечалось в прессе, испытательные запуски ракет РС-26 «Рубеж» осуществлялись на расстояние около 2100 километров – с полигона Капустин Яр в Астраханской области России на арендованный МО РФ полигон Сары-Шаган в Казахстане. Исходя из этого, власти США обвинили Россию, что такие запуски нарушают положения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанного еще Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году. Согласно этому соглашению, подлежали уничтожению все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 километров) и меньшей (500-1000 километров) дальности. Кроме того, стороны обязались не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.

На претензии американцев российская сторона возражала, что максимальная дальность ракет РС-26 «Рубеж» составляет 6 тысяч километров, и, следовательно, они относятся к классу МБР, так что положения договора не нарушены.

«Рубеж» был не единственным камнем преткновения между Россией и США касательно выполнения ДРСМД. В итоге 1 февраля 2019 года президент США Дональд Трамп объявил о начале процедуры выхода из договора.

«Россия слишком долго безнаказанно нарушала договор РСМД, скрытно разрабатывая и развертывая запрещенную ракетную систему, которая представляет собой прямую угрозу нашим союзникам и войскам за рубежом» Дональд Трамп

В данном случае Трамп имел в виду не «Рубеж», а крылатую ракету 9М729 (она же Р-500) комплекса «Искандер-М».

На следующий день после заявления Трампа президент РФ Владимир Путин объявил, что в ответ на действия США Россия также приостанавливает участие в ДРСМД. 2 августа 2019 года Министерство иностранных дел России официально сообщило о прекращении действия договора.