Россия вне конкуренции: в каких странах мира больше всего природных ресурсов

Какие государства планеты лидируют по запасам полезных ископаемых и сколько они стоят, читайте в материале РИАМО.

Мы уже писали о мировых лидерах по запасам нефти, природного газа и угля. А как дело обстоит со всей совокупностью природных ресурсов? По данным западной статистики, у России в этом смысле все просто великолепно.

Какие страны мира лидируют по запасам природных ресурсов

Широкое распространение в интернете получила оценка природных ресурсов, сделанная порталом Statista в 2021 году. Согласно этим данным, первая десятка мировых лидеров выглядит так:

Страна Стоимость основных природных ресурсов (в триллионах долларов) 1. Россия 75 2. США 45 3. Саудовская Аравия 34 4. Канада 33 5. Иран 27 6. Китай 23 7. Бразилия 22 8. Австралия 20 9. Ирак 16 10. Венесуэла 14

Россия лидирует с заметным отрывом: в США природных ресурсов меньше в 1,7 раза, а в остальных странах – в 2 и более раз.

Заметна также корреляция между количеством природных ресурсов и размером территории. В первой десятке стран по запасам природных ресурсов – шесть самых больших государств мира. При этом все равно кому-то везет больше, а кому-то меньше. Так, у Китая и США практически одинаковый размер территории, а вот природных ресурсов американцам перепало вдвое больше.

Данные Statista также можно посмотреть в виде картинок: например, здесь и здесь.

Какими ресурсы есть у России, кроме нефти, газа и угля

Металлы

Если смотреть статистику по запасам разных видов металлов, видно, насколько Россия – богатая страна.

Так, по запасам бокситов Россия занимает восьмое место в мире (480 миллионов тонн). Для сравнения, у лидера, Гвинеи, почти 7,5 миллиарда тонн, у занимающей второе место Австралии – 3,5 миллиарда, у замыкающего тройку лидеров Вьетнама – 3,1 миллиарда. Также выше России располагаются Индонезия, Бразилия, Ямайка, Китай и Индия.

По запасам меди Россия делит четвертое место в мире с ДР Конго (по 80 миллионов тонн). Выше находятся Чили (190 миллионов тонн), Перу и Австралия (по 100 миллионов тонн).

По запасам золота Россия делит первое место с Австралией (по 12 тысяч тонн). У занимающей третье место ЮАР этого металла заметно меньше – 5 тысяч тонн.

По залежам железной руды Россия делит второе место с Бразилией (34-35 миллиардов тонн). Выше только Австралия (58 миллиардов тонн).

По запасам никеля Россия – четвертая в мире (8,3 миллиона тонн). Выше находятся Индонезия (55 миллионов тонн), Австралия (24 миллиона тонн) и Бразилия (16 миллионов тонн).

По запасам серебра Россия – третья в мире (92 тысячи тонн). Выше располагаются Перу (140 тысяч тонн) и Австралия (94 тысячи тонн).

По запасам олова Россия также занимает третье место в мире (460 тысяч тонн). Выше – Мьянма (700 тысяч тонн) и Австралия (620 тысяч тонн).

По запасам цинка Россия – снова третья в мире (29 миллионов тонн). Впереди – Австралия (64 миллиона тонн) и Китай (46 миллионов тонн).

Таким образом, по запасам основных видов металлов Россию в мире превосходит только Австралия (при этом у нее и близко нет сравнимых с российскими запасов нефти и газа).

Алмазы

Россия – абсолютный мировой лидер по запасам алмазов (990 миллионов карат). На втором месте – Ботсвана (250 миллионов карат), на третьем – Ангола (150 миллионов карат).

Уран и торий

По запасам урана и тория, имеющих ключевое значение для ядерной энергетики, Россия также в мировых лидерах.

По первому показателю (по состоянию на 2020 год) страна занимает четвертое место в мире (661 900 тонн). Выше – абсолютный мировой лидер Австралия (около 2 миллионов тонн), Казахстан (969 200 тонн) и Канада (873 тысячи тонн).

Тория в России меньше: с запасами в 155 тысяч тонн страна замыкает топ-10 мировых лидеров. На первом месте – Индия (около 847 тысяч тонн), на втором – Бразилия (632 тысячи тонн), на третьем – Австралия и США (по 595 тысяч тонн).

Леса

Россия – абсолютный мировой лидер по площади лесов (почти 8,2 миллиона квадратных километров). На втором месте – Бразилия (почти 5 миллионов квадратных километров), на третьем – Канада (менее 3,5 миллиона квадратных километров).

Пресная вода

Согласно данным Всемирного банка на 2022 год, из общемирового запаса в 42,8 триллиона кубометров пресной воды Россия с долей 10,1% уступала только Бразилии (13,2%). Далее идут Канада (6,7%), Китай и США (по 6,6%).