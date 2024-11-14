Путь к депрессии или стимул для роста: как россияне реагируют на рост цен

В материале РИАМО эксперты рассказывают о психологической реакции россиян на перманентный рост цен, о генетическом коде и о том, что еще влияет на настроения в обществе.

Цены постоянно растут, не резко, периодически снижается стоимость сезонных товаров, но, тем не менее, по оценкам экспертов, цены на товары первой необходимости в России вырастут на 7,7% в декабре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Ну а зампред ЦБ Алексей Заботкин в интервью журналистам сказал: «Если смотреть на картину инфляции за последние месяц-два, то пока это картина достаточно устойчиво высоких темпов роста цен». Поговорили с психологами о том, как россияне реагируют на постепенный рост цен.

Стресс от нехватки денег приводит россиян к зависимостям и агрессии

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Перманентный рост цен ведет к тому, что люди живут в постоянном напряжении с мыслями о том, что денег может не хватать. При этом психолог Олег Моторин отмечает, что само понятие «нехватка денег» очень растяжимое, и у каждого свой путь по преодолению стресса.

«Повторяющийся дистресс (стресс, с которым человек не может справиться самостоятельно), конечно, разрушает не только психологическое, но и соматическое здоровье. В „денежной сфере” лежат 40% запросов моих клиентов», – говорит эксперт.

Член Центрального Совета независимого профсоюза «Новый Труд» Анатолий Баранов добавляет, что постоянная нехватка денег повышает уровень стресса и тревожности, возможны развитие депрессивных состояний и проблемы в отношениях. К тому же постоянный стресс от нехватки денег может сказаться и на физическом состоянии человека и привести к различным когнитивным искажениям.

При таких проблемах люди могут прибегать к алкоголю и наркотикам, иногда к азартным играм как к способу исправить свое финансовое положение, отмечает психотерапевт Денис Макаровский. Но все эти способы ведут к еще большим проблемам.

«Как руководитель реабилитационного центра по лечению зависимых, я могу сказать, что за последние два года мы наблюдаем резкий скачок обращений от людей, оказавшихся в тяжелых кризисных обстоятельствах на фоне употребления алкоголя. Все больше тех, кто приходит с просьбой о помощи и готов лечиться, потому что понимают: алкоголь не дает выхода из кризиса, а, наоборот, погружает в еще большую зависимость», – предупреждает специалист.

Олег Моторин отмечает, что алкоголизм тесно связан с общим уровнем социального комфорта, и добавляет, что в 80-х и 90-х в среднем в России пили намного больше, чем сейчас. В 2010-х пили, наоборот, меньше, и прошедшее десятилетие оказалось самым ровным временем для России.

«Сейчас психологическое состояние людей сложнее. Субъективно: нынешний уровень алкоголизма напоминает мне вторую половину „тучного десятилетия” – „нулевых” лет. Весьма достойный уровень трезвости в сравнении, например, с Восточной Европой», – уточняет эксперт.

Психолог платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Анастасия Кириенко говорит, что на фоне экономических трудностей у людей может развиваться агрессия, раздражительность и апатия. Подобные реакции на экономические кризисы наблюдались и ранее, например, в 1990-е годы. Такие ситуации часто усиливают недоверие к окружающему миру и ведут к росту напряженности в обществе. Тем не менее, согласно исследованиям РОМИР за 2024, все чаще используют конструктивные способы: прогулки – такой ответ дали 45% , встречи с друзьями (37%) и вкусная еда (33%), отмечает психолог.

Напряжение есть, но рост цен – не ключевой фактор

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Психологи не называют финансовые вопросы ключевым фактором для депрессий и стрессов. Так, Олег Моторин, говоря о своих наблюдениях, отмечает, что и доходы россиян не отстают от роста цен.

«В доходах россиян усилилась неравномерность, причем не в смысле социального расслоения, а в смысле отраслевых различий. Такого резкого изменения соотношений доходов в одних отраслях относительно других, как за период СВО, не было ни в 80-е, ни в 90-е. Многие стали жить похуже и честно думают, что так у всех. Кто-то стал жить намного лучше и деловито разгоняет рост цен. Немало людей живет несколько лучше, чем раньше, и у многих все стабильно. Как правило, люди сейчас не слишком стремятся рекламировать рост своего благосостояния. Поэтому минорные голоса слышнее», – говорит эксперт.

На этом фоне рост цен – фактор третьестепенный. Главные причины роста депрессивных настроений психолог связывает с потерей привычных ориентиров и опоры, повышением уровня тревожности и неуверенности в будущем.

«Я помогал как психолог-волонтер и участникам СВО, и жителям Курской области. Тот, кто еще не обожжен, не процарапан до сердца, не понимает обожженных войной. Осознание такой разницы – дополнительный фактор агрессии и депрессии. Даже если ты в глубоком тылу и над твоим домом никогда не летали боевые дроны – невозможно сидеть в позе Будды и притворяться, что ничего не изменилось и что вот зажмуримся, откроем глаза – и все вернется, как было. Не вернется. Россия переосмысливает, пересобирает себя, и каждый из нас – часть этого процесса», – говорит Олег Моторин.

Кто легче переживает экономические пертурбации

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По-разному на рост цен россияне реагируют в зависимости от возраста. И Олег Моторин говорит, что реакция зависит еще и от того, есть ли у человека опыт крупных трансформаций в прошлом и насколько он адаптивен по возрасту сейчас.

Конечно, те, кто помнит социальный перелом, нищету и контрасты 90-х, психологически лучше готовы к нынешним проблемам.

«Они впитали жесткие конфликтные ментальные алгоритмы. Они знают, что бывают ситуации, когда каждый сам за себя. Когда приходится отречься от той правды, которая казалась тебе правдой еще вчера. Но они чаще уже в возрасте, в котором объективно трудно приспосабливаться к новому», – отмечает эксперт.

А российский зумер уже вырос в относительно спокойном мире. И ему некомфортно в первый раз в жизни получать опыт общих перемен к худшему и перестраивать свое понимание реальности. По словам собеседника РИАМО, в первый момент он может растеряться. Но, благодаря гибкой адаптивной психике, он быстро интегрирует новый опыт в свою личность.

С ним согласна и Анастасия Кириенко, говоря о том, что люди старше 35 лет легче переживают финансовые трудности, так как в их жизненном опыте это уже было. Молодым людям сложнее, но на их стороне гибкость и скорость реакции – они смогут быстро перестроиться.

Анатолий Баранов считает, что как раз молодые люди реагируют на подорожание спокойнее, поскольку мера ответственности молодого человека все же ниже. А человеку постарше надо кормить семью, помогать пожилым родителям, поэтому надежд «на авось» меньше. Он четко понимает предел своих возможностей.

Рост цен как стимул к личностному росту или переработкам

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Рост цен и некоторый стресс, по мнению психологов, может стать хорошим стимулом к росту и саморазвитию. В то время как одни переживают апатию и потерю мотивации, другие находят в себе силы развиваться.

«Для многих россиян кризисные ситуации могут стать своеобразным толчком для развития. Рост цен вынуждает людей искать новые источники дохода, осваивать новые профессии и навыки, которые помогут им быть более конкурентоспособными на рынке труда. Также это время может стать поводом для переосмысления своих ценностей и целей, пересмотра финансовых привычек и отказа от лишних трат», – говорит Анастасия Кириенко.

При всех плюсах и примерах, когда кризис становился толчком для развития, Анатолий Баранов считает, что подобный стимул нельзя назвать позитивным. Чаще всего люди просто начинают больше трудиться: сверхурочно, на двух-трех работах. И заканчивается это для их здоровья не слишком хорошо.

Россияне лучше адаптируются к кризисам, чем европейцы

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Психолог Олег Моторин считает, что у россиян сформирован некий генетический код, который помогает нам переживать любые кризисы.

«В России довольно часто происходили куда более серьезные вещи, чем какой-нибудь очередной кризис, а именно – резкая смена гражданской идентичности. Наша имперская идентичность была жестко сломана 100 лет назад, а всего лишь 30 лет назад – мягче, но все же сломана советская гражданская идентичность. Перемены в самоидентификации россиян, происходящие сейчас, по своему масштабу никак не меньше событий конца 80-х – начала 90-х», – анализирует собеседник РИАМО.

При этом нынешний рост цен выглядит невинно в сравнении с чудовищной инфляцией 100-летней и 30-летней давности. Поэтому люди, которым по возрасту есть с чем сравнивать нынешний кризис и нынешний рост цен, не видят в нем чего-то нового или необычного. Это ощущение передается и косвенно помогает тем, на кого проблемы сваливаются в первый раз, говорит эксперт.

Анатолий Баранов говорит, что реакция на кризис во всех странах примерно одинаковая, а Анна Кириенко отмечает, что у каждой нации есть свои специфические механизмы адаптации, и если для россиян это стойкость и терпение, то в других странах, например, в Западной Европе, люди могут больше полагаться на государственные меры поддержки и быть более требовательными к ним в целом.

«Учитывая очевидный уже для всех мировой тренд на распад глобальной системы мироустройства, лучше входить в мировой кризис, когда ты уже адаптирован к трудностям и освободился от иллюзий. Я желаю всем стойкости и мужества в не самые простые времена, которые начались не вчера и закончатся не завтра. Есть простой и почти волшебный способ стать сильнее: ощутить и укрепить свою связь с теми, кто вокруг», – советует Олег Моторин, говоря о генетическом коде.

В целом психологи советуют больше бывать на свежем воздухе, меньше читать плохие новости, найти свое хобби и посвятить ему время. Еще можно научиться экономить, переосмыслить свои траты и создавать «подушку безопасности». Если справиться самому не удается, то стоит обратиться к профессионалам, которые помогут найти первопричину, преодолеть сложные состояния и осознать свою личность в новом мире.