Прощание с «Кречетом»: чем известен единственный в России авианосец «Адмирал Кузнецов» и почему его пустят на металл

Подробности о том, чем знаменит единственный в России авианосец «Адмирал Кузнецов» и какая судьба ожидает его, читайте в материале РИАМО.

Единственному российскому авианосцу «Адмирал Кузнецов» исполнилось 40 лет. Модернизацию корабля, которая требует 350 миллиардов рублей, признали нерентабельной, поэтому его планируют разобрать на металл.

Почему в Советском Союзе решили строить авианосцы

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После окончания Второй мировой войны среди руководства СССР, Минобороны и Военно-морского флота не сложилось единой позиции относительно необходимости авианосцев и способов их эксплуатации. Одни представители власти и военные настаивали на строительстве больших авианосцев наподобие американских «Нимиц», тогда как другие возражали, подчеркивая дороговизну таких проектов и преимущество развития подводных лодок, особенно атомных субмарин.

До начала 1980-х годов Советский флот не имел полноценных авианосцев для самолетов с традиционным взлетом и посадкой. Основное внимание уделялось строительству специализированных противолодочных крейсеров — проектов 1123 и 1143, оснащенных вертолетами и истребителями вертикального взлета Як-38. Однако боевые возможности этих машин были ниже обычных палубных самолетов, что подтолкнуло командование советского флота вернуться к идее большого авианосца, способного действовать далеко от базы.

В итоге было решено строить новый авианосец на основе проекта 1143 «Кречет», оборудовав его системой взлета и посадки обычной авиации, отказавшись от ядерной энергетической установки. Новый проект, получивший номер 11435, предусматривал использование трамплина вместо катапульты, что снизило допустимый взлетный вес самолетов. Помимо авиационного вооружения, авианосец вооружили ракетами «Гранит». Он стал тяжелее обычного авианосца и получил статус тяжелого авианесущего крейсера (ТАКР), возможно, для соответствия международным правилам прохода через Черноморские проливы.

Первый корабль этого класса первоначально назывался «Советский Союз», позже последовательно переименовывался в «Ригу», «Леонид Брежнев», «Тбилиси» и наконец получил свое нынешнее название — «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

Как строили авианосец «Адмирал Кузнецов»

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Строительство корабля началось на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве 1 сентября 1982 года. 22 февраля 1983 года судно получило новое название — «Леонид Брежнев». Корабль спустили на воду 4 декабря 1985 года. Испытания стартовали 8 июня 1989 года, а уже 21 октября того же года он вышел в Черное море для тестирования самолетов.

Исторический момент произошел 1 ноября 1989 года, когда летчик-испытатель Виктор Пугачев успешно выполнил первую горизонтальную посадку на палубу корабля на самолете Су-27К. Официальный прием ТАКР состоялся 25 декабря 1990 года, а 20 января 1991 года корабль вошел в состав Северного флота. Несмотря на это, его переход на главную базу флота, Североморск, состоялся лишь в конце 1991 года.

Тактико-технические характеристики ТАКР «Адмирал Кузнецов»

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Водоизмещение: около 55 тысяч тонн;

Длина: примерно 305 метров;

Ширина: около 72 метров

Скорость хода: до 29 узлов

Авиагруппа: до 50 летательных аппаратов (самолеты и вертолеты)

Вооружение: зенитно-ракетные комплексы, артиллерийские установки, противокорабельные ракеты.

Корабль предназначен для ведения боевых действий на дальних расстояниях, поддержки сухопутных операций и защиты морских коммуникаций.

История службы «Адмирала Кузнецова»: семь дальних походов и боевые действия

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Эксплуатация единственного российского авианосца была непростой: ее осложняли как отсутствие финансирования, так и необходимой инфраструктуры на берегу. Среди прочего немало проблем возникало с главной энергетической установкой корабля — ее котлы часто выходили из строя.

За свою историю «Адмирал Кузнецов» совершил семь дальних походов — шесть в Средиземное море и один — в Северную Атлантику. В 2000 году ТАКР участвовал в аварийно-спасательных работах по оказанию помощи затонувшей подводной лодке К-141 «Курск». Единственный раз в боевых действиях корабль участвовал в свой последний, седьмой поход: в ноябре 2016 года — январе 2017 года палубные истребители крейсера наносили удары по инфраструктуре запрещенных в России террористических организаций «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» на территории Сирии.

Всего за тот поход летчики палубной авиации совершили 420 боевых вылетов, в том числе 117 ночных, в ходе которых были поражены 1 252 объекта террористов.

Как и где ремонтировали ТАКР «Адмирал Кузнецов»

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Авианосец «Адмирал Кузнецов» проходил ремонтные работы в 2001-2004, 2008, а также в 2015 годах. В 2018 году ТАКР вновь отправился на ремонт. 22 декабря 2022 года, когда корабль находился на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске, там возник пожар, который оперативно потушили.

По словам главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова, инцидент произошел при проведении ремонтных работ. «Там маленький эксцесс при выполнении ремонтных работ. Возгорание потушено. Штатно сработали все соответствующие пожарные системы», — рассказал Рахманов. Он добавил, что в пожаре никто не погиб и не пострадал.

Год спустя, 21 февраля 2023 года, СМИ сообщили, что «Адмирал Кузнецов» покинул док и вернется в боевой состав ВМФ России в 2024 году. Алексей Рахманов отметил, что специалисты завершили докование корабля. «Корабль покинул док и сейчас встает у стенки 35-го завода. Здесь ремонтные и модернизационные работы продолжатся с тем, чтобы в 2024 году вернуться в строй», — рассказал он.

Что известно о попытке теракта на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Фото - © Михеев Алексей / Фотобанк Лори

10 июля 2024 года стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли попытку украинских спецслужб устроить теракт на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске. В марте 2024 года с военным, проходящим службу на крейсере, связался представитель украинской разведки.

Мужчина назвался Олегом. Он предложил российскому офицеру устроить теракт на корабле и пообещал щедро наградить за это, а также обеспечить трансфер за пределы России и поддельные документы.

Сотрудник спецслужб Украины угрожал военному сфабрикованным уголовным делом в РФ, которое, как уверял мужчина, на моряка могли бы завести за финансирование украинской армии.

Однако офицер обратился в органы госбезопасности, далее в оперативную игру вступили российские спецслужбы. Чтобы военный устроил теракт на крейсере, противник прислал ему детали для сборки зажигательного устройства.

По словам представителей украинской разведки, всю операцию курировал лично глава ГУР Кирилл Буданов* ( включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов ). Теракт на крейсере был инсценирован, а запись прислали украинским спецслужбам. После этого они перестали выходить на связь.

Разберут на металл

Фото - © Сергей Ещенко/РИА Новости

25 июля Telegram-канал Mash сообщил, что единственному российскому авианосцу «Адмирал Кузнецов» исполнилось 40 лет. По данным канала, модернизацию корабля признали нерентабельной, поэтому его планируют разобрать на металл. На реконструкцию нужно потратить 350 миллиардов рублей — и проводить ее не имеет смысла, пишет Mash. Поэтому весьма вероятно, что в истории «Адмирала Кузнецова» в ближайшие годы будет поставлена точка.