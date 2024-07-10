ФСБ показала признание российского моряка, которого пыталась завербовать Украина

Опубликовано видео с российским военным, которого не смогла завербовать Украина

В Сети появилось видео с бойцом ВС РФ, рассказавшим, как украинские спецслужбы пытались завербовать его на совершение теракта на авианосце «Адмирал Кузнецов». Кадры опубликовал центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, сообщает RT .

Украинский спецслужбист связался с российским моряком, который нес службу на «Адмирале Кузнецове». Это произошло в марте 2024 года.

Иностранный разведчик назвался Олегом. Он обещал армейцу крупное денежное вознаграждение, трансфер за пределы России и поддельные документы. Сотрудник спецслужб Украины угрожал военному сфабрикованным уголовным делом в РФ, которое, как уверял разведчик, на моряка могли бы завести за финансирование украинской армии.

Теракт на крейсере был инсценирован, а запись прислали украинским спецслужбам. После этого они перестали выходить на связь.