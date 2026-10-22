Пенсии в ноябре 2026 года: кому повысят выплаты и когда придут деньги

Как изменятся пенсии с 1 ноября 2026 года, читайте в материале РИАМО.

В ноябре часть российских пенсионеров получит прибавку к пенсии, а некоторым выплаты перечислят раньше обычного из-за Дня народного единства. Повышение коснется тех, кому в октябре исполнилось 80 лет, а также бывших летчиков гражданской авиации и работников угольной промышленности.

Кому повысят пенсию с 1 ноября 2026 года

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В ноябре изменения коснутся нескольких категорий пенсионеров. При этом речь идет не о единой индексации для всех получателей пенсий, а о перерасчете отдельных выплат и специальных доплат.

Пенсия после 80 лет: сколько составит фиксированная выплата

Пенсионеры, которым в октябре 2026 года исполнилось 80 лет, в ноябре начнут получать страховую пенсию с увеличенной фиксированной выплатой. Ее размер удваивается автоматически, без подачи заявления в Социальный фонд России (СФР).

С 1 января 2026 года обычная фиксированная выплата к страховой пенсии составляет 9 584,69 рубля в месяц. После удвоения она достигает 19 169,38 рубля. Это сумма фиксированной части пенсии, а не всей пенсии: страховая выплата также включает индивидуально рассчитанную часть.

Вместе с тем при достижении 80 лет устанавливается и надбавка на уход. В 2026 году она составляет 1 413,86 рубля в месяц. Таким образом, без учета индивидуальной страховой части и других возможных повышений фиксированная выплата с надбавкой на уход составит 20 583,24 рубля.

Важно учитывать: увеличение фиксированной выплаты за достижение 80 лет предусмотрено для получателей страховой пенсии по старости. Социальные пенсии по этому основанию не удваиваются. Получателям страховой пенсии по инвалидности повышение фиксированной выплаты в связи с установлением I группы инвалидности назначается по соответствующему основанию, поэтому повторного удвоения за достижение 80 лет не происходит.

Доплаты бывшим летчикам и работникам угольной промышленности

С 1 ноября пересматриваются ежемесячные доплаты к пенсии бывшим членам летных экипажей гражданской авиации и отдельным категориям работников угольной промышленности.

Размер этих выплат рассчитывается индивидуально. Он зависит, в частности, от продолжительности специального стажа, заработка и страховых взносов, которые работодатели перечисляют в Социальный фонд. Поэтому прибавка не будет одинаковой для всех: размер доплаты может как увеличиться, так и уменьшиться.

Право на такую поддержку имеют не все бывшие сотрудники авиационных и угольных предприятий, а граждане, которые отвечают установленным требованиям к профессии и выслуге лет. Например, для работников угольной промышленности обычно необходим специальный стаж не менее 25 лет, а для занятых в ведущих профессиях — не менее 20 лет. Для членов летных экипажей требования к выслуге зависят от пола и причин прекращения летной работы.

Перерасчет проводится автоматически на основании имеющихся сведений. Если необходимые данные для назначения или перерасчета были представлены в установленный период, изменение выплаты может отразиться уже в ноябре.

Кто получит пенсию раньше из-за праздников

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В ноябре график доставки пенсий изменится из-за Дня народного единства, который отмечается 4 ноября. По информации Социального фонда, досрочное перечисление затронет прежде всего тех, кому пенсия обычно поступает на банковский счет 4-го числа.

Деньги за ноябрь им перечислят 3 ноября. С 5 ноября банковские выплаты продолжатся по стандартному графику. Досрочное перечисление касается разных видов пенсий — страховых, социальных и накопительных, в том числе выплат по старости и инвалидности. Если вместе с пенсией человек получает другие выплаты СФР, их также могут перечислить заранее.

Обращаться в фонд или подавать заявление для досрочного получения денег не требуется: средства перечислят автоматически.

Как будут доставлять пенсии через «Почту России»

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Для тех, кто получает пенсию через почтовые отделения или почтальонов, доставка также начнется с 3 ноября. В отдельных случаях выплаты за праздничный день могут доставить раньше — уже с 1 ноября. В целом доставка пенсий через почту продлится до 25 ноября.

Точные даты зависят от графика конкретного почтового отделения и способа получения выплаты. Если деньги не пришли в привычный день, стоит уточнить информацию в своем отделении почты или в банке.

Повысят ли пенсии всем пенсионерам в ноябре

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Общей индексации страховых и социальных пенсий с 1 ноября 2026 года для всех пенсионеров не предусмотрено. Увеличение выплаты связано с конкретными основаниями: достижением 80-летнего возраста, установлением I группы инвалидности или перерасчетом специальных доплат для отдельных профессиональных категорий.

Кроме того, досрочное перечисление из-за праздничного дня не означает повышения пенсии: меняется только дата получения денег.

Чтобы понять, изменится ли сумма именно вашей выплаты, необходимо учитывать вид пенсии, возраст, наличие права на надбавки и принадлежность к категориям, которым положены специальные доплаты. При возникновении вопросов можно обратиться в Социальный фонд России или проверить сведения о назначенных выплатах через официальные сервисы фонда.