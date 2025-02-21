Обратный отсчет: что известно об угрозе столкновения Земли с астероидом 2024 YR4

Подробности о том, что известно об угрозе столкновения Земли с астероидом 2024 YR4, о которой говорят ученые, читайте в материале РИАМО.

Риск столкновения Земли с астероидом 2024 YR4 увеличился до 3,1% — об этом говорят последние данные NASA. По оценкам астрономов, 2024 YR4 в 3-4 раза больше челябинского метеорита и достигает около 70 метров в диаметре. При этом мощь взрыва в атмосфере от его удара превзойдет мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, более чем в 500 раз.

Что известно об астероиде 2024 YR4

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По оценкам астрономов, 2024 YR4 в 3-4 раза больше челябинского метеорита и может достигать 90 метров в диаметре. Его обнаружили 27 декабря 2024 года в чилийской обсерватории Эль-Саусе, и он сразу привлек ученых своими размерами, сопоставимыми с футбольным полем. К началу 2025 года NASA обозначило 2024 YR4 как объект, требующий повышенного контроля.

Все дело в том, что шансы на столкновение с Землей астероида изначально оценили в 1,6%, обозначив дату возможного столкновения — 22 декабря 2032 года.

«Мы продолжаем мониторинг и сбор данных. Вполне вероятно, что в ближайшие месяцы опасность столкновения исчезнет», — отметил ведущий научный сотрудник Планетарного общества Брюс Беттс.

Аналогичный случай произошел в 2004 году с крупным астероидом Апофис, который изначально вызывал серьезные опасения, но последующие наблюдения исключили угрозу столкновения. Сегодня прогнозируется, что Апофис пролетит в 30 тысячах километрах от Земли в апреле 2029 года.

По мнению старшего научного сотрудника отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Сергея Нароенкова, не исключено, что вероятность столкновения 2024 YR4 с Землей со временем уменьшиться до нуля — тогда астероид будет исключен из списка опасных объектов. Кроме того, есть вариант, что небесное тело пройдет на высоте 35–40 тысяч километров над Землей, не причинив никакого ущерба.

Профессор планетарной астрономии Эдинбургского университета Колин Снодграсс также выразил мнение, что астероид, вероятно, пройдет мимо планеты без последствий.

Как оценивают шансы на столкновение 2024 YR4 с Землей

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19 февраля специалисты NASA сообщили, что риск столкновения Земли с астероидом 2024 YR4 увеличился до 3,1%. До недавнего времени вероятность удара астероида непосредственно по Земле оценивалась вдвое меньше — на уровне 2,3%. Таким образом, вероятность столкновения Земли с астероидом постепенно увеличивается со временем.

При этом расчеты ученого NASA Дэвида Рэнкина говорят о том, что астероид YR4 с вероятностью около 0,3% может столкнуться с Луной на своем пути к Земле. В результате удара о лунную поверхность возможно появление кратера диаметром несколько сотен метров, а также выбросов космического материала.

Если же астероид направится к Земле, ее атмосфера, богатая кислородом, сможет значительно ослабить последствия столкновения. По оценкам ученых, 2024 YR4 относится к классу «градоубийц». Мощь взрыва в атмосфере от его удара превзойдет мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, более чем в 500 раз. Хотя кратера не образуется, подобный удар может уничтожить целый город, как это случилось в Тунгуске в 1908 году, когда ударная волна уничтожила лес на площади две тысячи квадратных километров.

Чем опасно падение астероида 2024 YR4 на Землю

Фото - © Иван Рябоконь / Фотобанк Лори

Если 2024 YR4 упадет на Землю, то последствия будут зависеть от места удара. В зону риска попадают Тихий и Атлантический океаны, Южная Америка, Африка и Южная Азия. Это грозит локальной катастрофой, при которой будут разрушены дома в радиусе 30 километров от места падения недавно открытого астероида, предупредил научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Стас Короткий.

В свою очередь научный журналист Робин Джордж Эндрюс ранее отмечал, что, если астероид 2024 YR4 столкнется с Землей, то его прямое попадание в город будет сравнимо по силе со взрывом ядерной бомбы. Однако, если небесное тело упадет посреди пустыни или океана, вреда оно не нанесет. Если астероид взорвется над океаном, высока вероятность возникновения цунами, особенно вблизи берегов.

При этом, как отметил Джордж Эндрюс, если астероид малых размеров, то до нашей планеты он не долетит, но взорвется и вызовет разрушительную ударную волну. Если астероид 90-метровый, то он может оставить огромный кратер. В целом, по словам Сергея Нароенкова, предсказать точные последствия такого события сложно, поскольку многое зависит от различных факторов.

Как защититься от столкновения 2024 YR4 с Землей

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Британский астроном и журналист Дэвид Уайтхаус предложил рассмотреть возможность использования ядерного оружия для изменения траектории астероида. Однако он уточнил, что такой сценарий оправдан лишь в том случае, если наблюдения через телескоп «Джеймс Уэбб» в марте 2025 года подтвердят размеры астероида, достигающие 90 метров. Уайтхаус также отметил, что подготовку к отклонению астероида стоит начинать уже в 2028 году, когда он вновь приблизится к нашей планете.

Между тем Китай уже приступил к созданию системы планетарной защиты в связи с угрозой столкновения астероида 2024 YR4 с Землей. Центр специальных проектов Государственного управления оборонной науки, техники и промышленности Китая открыл набор сотрудников на три позиции, связанные с планетарной обороной. Помимо этого, центр, занимающийся аэрокосмическими инженерными разработками и наблюдением за Землей, привлекает выпускников университетов для мониторинга астероидов и разработки систем раннего предупреждения.

Предполагается, что команда планетарной обороны может направить к астероиду космический аппарат, который должен врезаться в небесное тело, сместив его с орбиты. Стоит отметить, что в 2022 году NASA успешно протестировало миссию DART, изменившую траекторию другого астероида с помощью космического аппарата.

Ученые также изучают альтернативные подходы, такие как использование лазеров для изменения орбиты астероида путем испарения его поверхности, а также применение метода «гравитационного трактора» — специального космического аппарата, который постепенно отклоняет астероид своей гравитационной силой. Если эти методы окажутся неэффективными, будет проведена эвакуация населения из опасных районов.

«Не стоит бояться. У нас есть необходимые технологии, чтобы избежать катастрофы», — заключил представитель NASA Келли Фаст.