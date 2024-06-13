Обязательное голосование на выборах: в каких странах мира практикуется и как наказывают нарушителей

Какие государства считают, что гражданский долг это слишком серьезно, чтобы пускать его на самотек, читайте в материале РИАМО.

В некоторых государствах мира голосование на выборах — это не право гражданина, а обязанность, и за неисполнение этой обязанности предусмотрены санкции. При этом список таких государств выглядит довольно необычно.

В каких странах мира установлено обязательное голосование на выборах

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В настоящий момент обязательное голосование на выборах действует в 21 государстве планеты (что составляет около 10% всех существующих государств). Любопытно, что подавляющее их большинство находятся в южном полушарии, а из континентов явно выделяется Южная Америка, где почти все страны практикуют данный принцип.

Ниже расскажем о каждой стране отдельно.

Австралия

В Австралии обязанность голосовать на выборах начали вводить на уровне штатов в 1915 году, а для федеральных выборов она была установлена в 1924 году. С 1974 года эта обязанность распространяется на подданных с 18 лет, а с 1984-го — и на аборигенов.

Среди причин, позволяющих не голосовать в Австралии — туристическая или рабочая поездка, болезнь, религиозные убеждения и отсутствие фиксированного места жительства. А вот все остальные в случае неисполенения своей электоральной обязанности будут вынуждены заплатить штраф от 20 австралийских долларов за первое нарушение (около 1200 рублей по текущему курсу) до 180 долларов (около 10 600 рублей).

В результате в Австралии одна из самых высоких явок в мире — 91,62%.

Аргентина

В Аргентине обязательное голосование на выборах введено в 1912 году. Эта обязанность распространяется на всех зарегистрированных избирателей в возрасте от 18 до 70 лет, за исключением:

судей и их помощников, работающих в день голосования;

граждан, находящихся на расстоянии более 500 километров от своего избирательного участка, что должно быть подтверждено сертификатом, выданным в ближайшем полицейском участке;

не способным голосовать по состоянию здоровья, что должно быть подтверждено заключением врача.

Штраф за неисполнение обязанности проголосовать установлен символический — 50 песо (около 5 рублей по текущему курсу). Однако в случае его неуплаты гражданин лишается возможности взаимодействовать с государственными органами сроком на год.

Благодаря даже такому мягкому наказанию средняя явка на выборах в Аргентине составляет 73,82%.

Бельгия

В Бельгии действуют самая старая система обязательного голосования в мире: с 1893 года для мужчин и с 1948 года для женщин. До 2003 года штрафы за неисполнение этой обязанности составляли от 40 до 200 евро, однако в последние 20 лет нарушителей практически не наказывают. Интересно, что это никак не сказывается на высокой явке: в среднем она составляет 89,91%.

Боливия

В этой южноамериканской стране обязательное голосование было введено в 1952 году. При этом в Боливии порядки строже, чем в Аргентине: проголосовавшим на выборах выдается специальная карта, без которой нельзя будет получить в банке зарплату.

Средняя явка в этой стране — 83,43%.

Бразилия

В самой большой южноамериканской стране обязательное голосование было введено в 1932 году. Правила схожи с аргентинскими, и за неисполнение обязанности также установлен символический штраф в 3,51 реала (около 58 рублей по текущему курсу). Правда, помимо этого у нарушителей могут возникнуть проблемы с получением паспорта, поступлением в государственный университет или на государственную службу, а также кредитом в государственных банках.

Средняя явка в Бразилии — 79,46%.

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В Южной Америки голосование под страхом наказания обязательно также в Уругвае, Перу и Эквадоре — правила там схожи с остальными странами континента. В Чили обязанность участия в выборах отменили в 2012 году, но опять восстановили в 2022-м.

В Парагвае, хотя формально обязанность голосовать существует, наказания не назначаются. Такая же ситуация существует в отдельных странах Центральной Америки — Мексике, Коста-Рике и Гондурасе. В итоге средняя явка в этих государствах колеблется в районе 50-60%.

Греция

В Греции обязательное голосование законодательно установлено с 1926 года, однако в 2000 году наказания за неисполнение этой обязанности были официально отменены. Явка, однако, остается довольно высокой — 76,21%.

Египет

Египет — пример страны, где формально голосование на выборах обязательно, причем с наказанием вплоть до тюремного заключения, но на практике это не соблюдается. Результат — средняя явка на выборах составляет 35%.

Люксембург

В Люксембурге голосование на выборах обязательно для граждан страны в возрасте от 18 до 75 лет, постоянно проживающих на ее территории, а также для иностранцев, зарегистрировавшихся для участия в выборах. Штраф за неисполнение электоральной обязанности составляет от 100 евро за первое нарушение до 1000 евро для «рецидивистов».

В результате Люксембург — страна с самой высокой явкой в Европе наряду с Бельгией — 89,32%.

Сингапур

В Сингапуре за неучастие в голосовании на выборах человек лишается как пассивного, так и активного избирательного права. Для его восстановления необходимо обратиться в уполномоченный государственный орган и объяснить причины, по которым человек не проголосовал.

Средняя явка в Сингапуре — 82,44%.

Турция

В Турции обязательное голосование на парламентских выборах введено в 1983 году. За неисполнение электоральной обязанности установлен штраф в 10 тысяч лир (около 27,5 тысячи рублей по текущему курсу), однако на практике наказание не применяется.

При этом средняя явка в Турции очень высокая — 83,45%.

Какие страны отказались от обязательного голосования

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В Европе обязательное голосование существовало в Австрии, Албании, Нидерландах, на Кипре, а также — в мягком режиме — в Испании и Италии, но все эти страны отказались от данной практики. В результате средняя явка в Нидерландах снизилась с 95% до 80%.

В 2016 году обязанность голосовать ввели в Болгарии, но на следующий год Конституционный суд страны аннулировал эту норму.

Обязательное голосование также сохранилось в одном из кантонов Швейцарии — Шаффхаузене.

В мире от обязательного голосования также отказались Доминиканская республика, Гватемала, Панама, Ливан и Венесуэла. В последней это произошло в 1003 году, после чего средняя явка упала с 82% до 61%.