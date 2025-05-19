На кухне синий цветок: сколько стоит газ в разных странах мира

В каких государствах планеты самый дорогой и самый дешевый газ для потребителей и как дела обстоят в России, читайте в материале РИАМО.

Материал подготовлен на основе данных сайта GlobalPetrolPrices.com. Цены указаны в долларах США за киловатт-час (для природного газа) и за литр (для сжиженного газа).

Так как цены приведены в долларах, следует учитывать и среднюю зарплату. С ее величиной в некоторых из перечисленных стран можно ознакомиться в нашем материале о стоимости бензина.

В каких странах мира самый дорогой природный газ

Фото - © Алексей Стратюк / Фотобанк Лори

GlobalPetrolPrices.com приводит стоимость природного газа для потребителей только в 58 странах мира. Вероятно, это связано с тем, что газификация распространена далеко не во всех странах. Ниже приведены 10 государств, в которых газ стоит дороже всего (в порядке уменьшения стоимости для домохозяйств).

Страна Стоимость природного газа для домохозяйств в сентябре 2024 г. Стоимость природного газа для бизнеса в сентябре 2024 г. Швеция 0,226 0,168 Бразилия 0,212 0,108 Сингапур 0,196 0,171 Швейцария 0,192 0,164 Италия 0,149 0,125 Гонконг 0,147 0,145 Дания 0,136 0,134 Франция 0,134 0,108 Австрия 0,133 0,105 Нидерланды 0,132 0,112

В первой десятке ожидаемо преобладают страны Европы. Впрочем, в Швеции, возглавившей список, уровень газификации составляет всего 1% (если верить данным, предоставленным вице-премьером РФ Александром Новаком), ничего удивительного, учитывая проблемы европейцев с энергоносителями.

В каких странах мира самый дешевый природный газ

Фото - © Арестов Андрей Павлович / Фотобанк Лори

Ниже приведены 10 государств, в которых газ стоит дешевле всего (в порядке увеличения стоимости для домохозяйств).

Страна Стоимость природного газа для домохозяйств в сентябре 2024 г. Стоимость природного газа для бизнеса в сентябре 2024 г. Иран 0,001 0 Алжир 0,003 0,003 Белоруссия 0,006 — Египет 0,007 0 Россия 0,008 0,011 Бахрейн 0,013 0,013 Азербайджан 0,014 0,014 Бангладеш 0,014 0,023 Турция 0,018 0,033 Украина 0,022 0,044

Любопытно, что природный газ для домохозяйств в Белоруссии стоит дешевле, чем в России, хотя именно Россия экспортирует его в Белоруссию. Кроме того, по данным GlobalPetrolPrices.com, в мире есть две страны, где природный газ для бизнеса бесплатный – Иран и Египет.

Сколько стоит природный газ в основных странах мира

Фото - © VittoriaChe / Фотобанк Лори

Ниже приведены страны, не вошедшие в предыдущие две таблицы, в порядке уменьшения стоимости для домохозяйств.

Страна Стоимость природного газа для домохозяйств в сентябре 2024 г. Стоимость природного газа для бизнеса в сентябре 2024 г. Германия 0,119 0,097 Австралия 0,118 — Испания 0,102 0,079 Япония 0,083 0,085 Великобритания 0,078 0,080 Южная Корея 0,072 0,068 Индия 0,054 0,060 США 0,040 0,037 Канада 0,034 0,022

Из крупных европейских стран природный газ относительно недорогой в Великобритании. Из государств Европы за исключением республик бывшего СССР газ для домохозяйств дешевле всего в Сербии (0,044), Словакии (0,062) и Болгарии (0,065).

В каких странах мира самый дорогой сжиженный газ

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

В некоторых странах потребители используют не трубопроводный, а сжиженный газ в баллонах (в России этот вид топлива обычно называют сжиженными углеводородными газами, СУГ). Ниже указаны государства, в которых литр СУГ стоит дороже 1 доллара (в порядке уменьшения стоимости).

Страна Стоимость сжиженного газа на 12 мая 2025 г. Великобритания 1,351 Швейцария 1,232 Германия 0,174 Франция 1,098 Испания 1,058 Венгрия 1,044 Латвия 1,012 Эстония 1,005

Все верхние строчки рейтинга заняли представители Европы, в число которых вошли и две прибалтийские республики (в Литве дела чуть получше – там литр сжиженного газа стоит 0,878 доллара).

В каких странах мира самый дешевый сжиженный газ

Фото - © Сергей Чайко / Фотобанк Лори

Ниже указаны государства, в которых литр СУГ стоит меньше 50 центов (в порядке увеличения стоимости).

Страна Стоимость сжиженного газа на 12 мая 2025 г. Алжир 0,067 Ангола 0,109 Саудовская Аравия 0,277 Россия 0,350 Армения 0,361 Азербайджан 0,382 Белоруссия 0,394 Австралия 0,401 Ливан 0,476 Гондурас 0,478 Тайвань 0,480

Сколько стоит сжиженный газ в основных странах мира

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Ниже приведены страны, не вошедшие в предыдущие две таблицы, в порядке уменьшения стоимости литра сжиженного газа.

Страна Стоимость сжиженного газа на 12 мая 2025 г. Израиль 0,938 Канада 0,919 Нидерланды 0,888 Южная Корея 0,827 Италия 0,803 Индия 0,724 Турция 0,688 Нигерия 0,575

В странах бывшего СССР, не указанных выше, стоимость сжиженного газа следующая:

● Грузия – 0,617;

● Молдавия – 0,820;

● Украина – 0,857.