На кухне синий цветок: сколько стоит газ в разных странах мира
Фото - © Александр Демьянчук/РИА Новости
В каких государствах планеты самый дорогой и самый дешевый газ для потребителей и как дела обстоят в России, читайте в материале РИАМО.
Материал подготовлен на основе данных сайта GlobalPetrolPrices.com. Цены указаны в долларах США за киловатт-час (для природного газа) и за литр (для сжиженного газа).
Так как цены приведены в долларах, следует учитывать и среднюю зарплату. С ее величиной в некоторых из перечисленных стран можно ознакомиться в нашем материале о стоимости бензина.
В каких странах мира самый дорогой природный газ
Фото - © Алексей Стратюк / Фотобанк Лори
GlobalPetrolPrices.com приводит стоимость природного газа для потребителей только в 58 странах мира. Вероятно, это связано с тем, что газификация распространена далеко не во всех странах. Ниже приведены 10 государств, в которых газ стоит дороже всего (в порядке уменьшения стоимости для домохозяйств).
Страна
Стоимость природного газа для домохозяйств в сентябре 2024 г.
Стоимость природного газа для бизнеса в сентябре 2024 г.
Швеция
0,226
0,168
Бразилия
0,212
0,108
Сингапур
0,196
0,171
Швейцария
0,192
0,164
Италия
0,149
0,125
Гонконг
0,147
0,145
Дания
0,136
0,134
Франция
0,134
0,108
Австрия
0,133
0,105
Нидерланды
0,132
0,112
В первой десятке ожидаемо преобладают страны Европы. Впрочем, в Швеции, возглавившей список, уровень газификации составляет всего 1% (если верить данным, предоставленным вице-премьером РФ Александром Новаком), ничего удивительного, учитывая проблемы европейцев с энергоносителями.
В каких странах мира самый дешевый природный газ
Фото - © Арестов Андрей Павлович / Фотобанк Лори
Ниже приведены 10 государств, в которых газ стоит дешевле всего (в порядке увеличения стоимости для домохозяйств).
Страна
Стоимость природного газа для домохозяйств в сентябре 2024 г.
Стоимость природного газа для бизнеса в сентябре 2024 г.
Иран
0,001
0
Алжир
0,003
0,003
Белоруссия
0,006
—
Египет
0,007
0
Россия
0,008
0,011
Бахрейн
0,013
0,013
Азербайджан
0,014
0,014
Бангладеш
0,014
0,023
Турция
0,018
0,033
Украина
0,022
0,044
Любопытно, что природный газ для домохозяйств в Белоруссии стоит дешевле, чем в России, хотя именно Россия экспортирует его в Белоруссию. Кроме того, по данным GlobalPetrolPrices.com, в мире есть две страны, где природный газ для бизнеса бесплатный – Иран и Египет.
Сколько стоит природный газ в основных странах мира
Фото - © VittoriaChe / Фотобанк Лори
Ниже приведены страны, не вошедшие в предыдущие две таблицы, в порядке уменьшения стоимости для домохозяйств.
Страна
Стоимость природного газа для домохозяйств в сентябре 2024 г.
Стоимость природного газа для бизнеса в сентябре 2024 г.
Германия
0,119
0,097
Австралия
0,118
—
Испания
0,102
0,079
Япония
0,083
0,085
Великобритания
0,078
0,080
Южная Корея
0,072
0,068
Индия
0,054
0,060
США
0,040
0,037
Канада
0,034
0,022
Из крупных европейских стран природный газ относительно недорогой в Великобритании. Из государств Европы за исключением республик бывшего СССР газ для домохозяйств дешевле всего в Сербии (0,044), Словакии (0,062) и Болгарии (0,065).
В каких странах мира самый дорогой сжиженный газ
Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори
В некоторых странах потребители используют не трубопроводный, а сжиженный газ в баллонах (в России этот вид топлива обычно называют сжиженными углеводородными газами, СУГ). Ниже указаны государства, в которых литр СУГ стоит дороже 1 доллара (в порядке уменьшения стоимости).
Страна
Стоимость сжиженного газа на 12 мая 2025 г.
Великобритания
1,351
Швейцария
1,232
Германия
0,174
Франция
1,098
Испания
1,058
Венгрия
1,044
Латвия
1,012
Эстония
1,005
Все верхние строчки рейтинга заняли представители Европы, в число которых вошли и две прибалтийские республики (в Литве дела чуть получше – там литр сжиженного газа стоит 0,878 доллара).
В каких странах мира самый дешевый сжиженный газ
Фото - © Сергей Чайко / Фотобанк Лори
Ниже указаны государства, в которых литр СУГ стоит меньше 50 центов (в порядке увеличения стоимости).
Страна
Стоимость сжиженного газа на 12 мая 2025 г.
Алжир
0,067
Ангола
0,109
Саудовская Аравия
0,277
Россия
0,350
Армения
0,361
Азербайджан
0,382
Белоруссия
0,394
Австралия
0,401
Ливан
0,476
Гондурас
0,478
Тайвань
0,480
Сколько стоит сжиженный газ в основных странах мира
Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори
Ниже приведены страны, не вошедшие в предыдущие две таблицы, в порядке уменьшения стоимости литра сжиженного газа.
Страна
Стоимость сжиженного газа на 12 мая 2025 г.
Израиль
0,938
Канада
0,919
Нидерланды
0,888
Южная Корея
0,827
Италия
0,803
Индия
0,724
Турция
0,688
Нигерия
0,575
В странах бывшего СССР, не указанных выше, стоимость сжиженного газа следующая:
● Грузия – 0,617;
● Молдавия – 0,820;
● Украина – 0,857.