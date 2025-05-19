На кухне синий цветок: сколько стоит газ в разных странах мира

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Александр Демьянчук

Фото - © Александр Демьянчук/РИА Новости

В каких государствах планеты самый дорогой и самый дешевый газ для потребителей и как дела обстоят в России, читайте в материале РИАМО.

Материал подготовлен на основе данных сайта GlobalPetrolPrices.com. Цены указаны в долларах США за киловатт-час (для природного газа) и за литр (для сжиженного газа).

Так как цены приведены в долларах, следует учитывать и среднюю зарплату. С ее величиной в некоторых из перечисленных стран можно ознакомиться в нашем материале о стоимости бензина.

В каких странах мира самый дорогой природный газ

Алексей Стратюк / Фотобанк Лори

Фото - © Алексей Стратюк / Фотобанк Лори

GlobalPetrolPrices.com приводит стоимость природного газа для потребителей только в 58 странах мира. Вероятно, это связано с тем, что газификация распространена далеко не во всех странах. Ниже приведены 10 государств, в которых газ стоит дороже всего (в порядке уменьшения стоимости для домохозяйств).

Страна

Стоимость природного газа для домохозяйств в сентябре 2024 г.

Стоимость природного газа для бизнеса в сентябре 2024 г.

Швеция

0,226

0,168

Бразилия

0,212

0,108

Сингапур

0,196

0,171

Швейцария

0,192

0,164

Италия

0,149

0,125

Гонконг

0,147

0,145

Дания

0,136

0,134

Франция

0,134

0,108

Австрия

0,133

0,105

Нидерланды

0,132

0,112

В первой десятке ожидаемо преобладают страны Европы. Впрочем, в Швеции, возглавившей список, уровень газификации составляет всего 1% (если верить данным, предоставленным вице-премьером РФ Александром Новаком), ничего удивительного, учитывая проблемы европейцев с энергоносителями.

В каких странах мира самый дешевый природный газ

Арестов Андрей Павлович / Фотобанк Лори

Фото - © Арестов Андрей Павлович / Фотобанк Лори

Ниже приведены 10 государств, в которых газ стоит дешевле всего (в порядке увеличения стоимости для домохозяйств).

Страна

Стоимость природного газа для домохозяйств в сентябре 2024 г.

Стоимость природного газа для бизнеса в сентябре 2024 г.

Иран

0,001

0

Алжир

0,003

0,003

Белоруссия

0,006

Египет

0,007

0

Россия

0,008

0,011

Бахрейн

0,013

0,013

Азербайджан

0,014

0,014

Бангладеш

0,014

0,023

Турция

0,018

0,033

Украина

0,022

0,044

Любопытно, что природный газ для домохозяйств в Белоруссии стоит дешевле, чем в России, хотя именно Россия экспортирует его в Белоруссию. Кроме того, по данным GlobalPetrolPrices.com, в мире есть две страны, где природный газ для бизнеса бесплатный – Иран и Египет.

Сколько стоит природный газ в основных странах мира

VittoriaChe / Фотобанк Лори

Фото - © VittoriaChe / Фотобанк Лори

Ниже приведены страны, не вошедшие в предыдущие две таблицы, в порядке уменьшения стоимости для домохозяйств.

Страна

Стоимость природного газа для домохозяйств в сентябре 2024 г.

Стоимость природного газа для бизнеса в сентябре 2024 г.

Германия

0,119

0,097

Австралия

0,118

Испания

0,102

0,079

Япония

0,083

0,085

Великобритания

0,078

0,080

Южная Корея

0,072

0,068

Индия

0,054

0,060

США

0,040

0,037

Канада

0,034

0,022

Из крупных европейских стран природный газ относительно недорогой в Великобритании. Из государств Европы за исключением республик бывшего СССР газ для домохозяйств дешевле всего в Сербии (0,044), Словакии (0,062) и Болгарии (0,065).

В каких странах мира самый дорогой сжиженный газ

Pixel_shot / Фотобанк Лори

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

В некоторых странах потребители используют не трубопроводный, а сжиженный газ в баллонах (в России этот вид топлива обычно называют сжиженными углеводородными газами, СУГ). Ниже указаны государства, в которых литр СУГ стоит дороже 1 доллара (в порядке уменьшения стоимости).

Страна

Стоимость сжиженного газа на 12 мая 2025 г.

Великобритания

1,351

Швейцария

1,232

Германия

0,174

Франция

1,098

Испания

1,058

Венгрия

1,044

Латвия

1,012

Эстония

1,005

Все верхние строчки рейтинга заняли представители Европы, в число которых вошли и две прибалтийские республики (в Литве дела чуть получше – там литр сжиженного газа стоит 0,878 доллара).

В каких странах мира самый дешевый сжиженный газ

Сергей Чайко / Фотобанк Лори

Фото - © Сергей Чайко / Фотобанк Лори

Ниже указаны государства, в которых литр СУГ стоит меньше 50 центов (в порядке увеличения стоимости).

Страна

Стоимость сжиженного газа на 12 мая 2025 г.

Алжир

0,067

Ангола

0,109

Саудовская Аравия

0,277

Россия

0,350

Армения

0,361

Азербайджан

0,382

Белоруссия

0,394

Австралия

0,401

Ливан

0,476

Гондурас

0,478

Тайвань

0,480

Сколько стоит сжиженный газ в основных странах мира

Pixel_shot / Фотобанк Лори

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Ниже приведены страны, не вошедшие в предыдущие две таблицы, в порядке уменьшения стоимости литра сжиженного газа.

Страна

Стоимость сжиженного газа на 12 мая 2025 г.

Израиль

0,938

Канада

0,919

Нидерланды

0,888

Южная Корея

0,827

Италия

0,803

Индия

0,724

Турция

0,688

Нигерия

0,575

В странах бывшего СССР, не указанных выше, стоимость сжиженного газа следующая:

●       Грузия – 0,617;

●       Молдавия – 0,820;

●       Украина – 0,857.