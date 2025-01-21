Мобилизация и военные сборы в 2025 году: что говорят российские власти и стоит ли ждать призыва

Что известно о новой волне мобилизации в России, читайте в материале РИАМО.

В январе 2025 года российское общество обратило внимание на отдельные признаки возможной новой волны мобилизации. Правда, непосредственных указаний на проведение второго призыва резервистов пока нет.

Что говорят о необходимости подготовки мобилизационного резерва в Госдуме

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14 января первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с изданием «Абзац» заявил о необходимости готовить мужское население России к большому противостоянию с коллективным Западом в будущем. По словам депутата, Европа утверждает, что в 2028–2029 годах она и ее союзники будут готовы к войне с Москвой.

«Мы об этом не говорим, они говорят, что собираются с нами воевать. Но раз собираются воевать, значит, мы тоже должны понимать, что у нас должны эффективно работать военкоматы, мобилизационный резерв, причем он должен быть четко подготовлен», — подчеркнул парламентарий.

Два дня спустя, 16 января, член комитета Госдумы по обороне и генерал-лейтенант в отставке Виктор Соболев заявил в беседе с RTVI, что Россия должна иметь «трехмиллионную армию», для чего нужен «мощный военный обученный мобилизационный резерв».

«Ни одна страна мира не может содержать в мирное время армию по штату военного времени. Для этого должен быть мощный обученный мобилизационный резерв, чтобы быстро перейти с мирного на военное время, если возникает такая необходимость на любом стратегическом направлении», — сказал Соболев.

При этом, согласно разъяснениям московского военкомата, мобилизационный людской резерв состоит из гражданских лиц, добровольно заключивших договор с Минобороны России. По условиям договора они в мирное время участвуют в занятиях и сборах, а при мобилизации самостоятельно прибывают в свои воинские части.

Что говорят о новой волне мобилизации российские власти

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В беседе с «Абзацем» Алексей Журавлев отмечал, что сейчас стране хватает добровольцев для эффективного ведения СВО, однако ряд Telegram-каналов интерпретировал его слова как мнение о необходимости новой волны мобилизации. 16 января высказывание Журавлева в беседе с ТАСС прокомментировал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Он заявил, что в России отсутствует необходимость в новой волне мобилизации: российская армия успешно сражается в зоне СВО, а на службу по контракту набираются по тысяче человек ежедневно.

Картаполов добавил, что ВС РФ ежедневно продвигаются на «десятках направлений» в зоне спецоперации на Украине. По словам депутата, российские военные на СВО полностью обеспечены всем необходимым и дефицита личного состава нет.

С Картаполовым в беседе с изданием «Ридус» согласился и зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин — он заявил, что новая мобилизация российским мужчинам пока не грозит.

«Каждому россиянину надо понимать, что в случае внешней агрессии он должен взять автомат и выступить на защиту Родины. Блок НАТО вынашивает агрессивные планы в отношении нашей страны. В определенной степени идет эскалация напряженности в данном направлении. Однако говорить о какой-то дополнительной мобилизации пока преждевременно. Сегодня вопрос об этом не стоит» Юрий Швыткин зампредседателя комитета Госдумы по обороне

Между тем о том, что в России нет никакой необходимости в проведении мобилизации, в июне 2024 года заявлял и президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы выдавливаем противника из тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль. В этом смысле у нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию. Мы этого не планируем», — сказал глава государства.

В мае 2024 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подчеркнул, что Путин неоднократно говорил об отсутствии потребности в мобилизации в России. Так он прокомментировал публикацию Financial Times о том, что к концу 2024 — началу 2025 года Москве, возможно, придется снова прибегнуть к мобилизации.

«Вряд ли FT понимает реальную картину, можно только сказать — вы знаете, что у нас очень активно идет и продолжается набор добровольцев, контрактников, он идет на ежедневной основе. И президент говорил неоднократно, что, по мнению военных, такой потребности нет», — отметил Песков.

Чем закончилась частичная мобилизация в России

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О начале частичной мобилизации в России 21 сентября 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. Месяц спустя, 28 октября, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что мобилизационные мероприятия в стране завершены. Согласно данным Минобороны РФ, в рамках частичной мобилизации были призваны 302 503 человека из 1430 муниципальных образований.

При этом 33 тысячи из них прибыли в военкоматы до получения повестки, об этом в конце декабря 2023 года сообщило РБК.

По данным издания, Минобороны представило социальный портрет мобилизованного. Средний возраст мужчин — 35 лет, большинство из них служили в армии, более половины женаты и имеют детей. У 7% мобилизованных есть высшее образование, у 30% — среднее профессиональное, у 63% — среднее.

У 89% мужчин до мобилизации была работа, у 40% из них — более 10 лет стажа. При этом отсрочку от частичной мобилизации получили 834 224 гражданина России, включая сотрудников IT-сектора, банковской системы, энергетических компаний, сельского хозяйства, СМИ и других отраслей.

Согласно данным Минобороны, около 30,7% получивших отсрочку являются IT-специалистами, их количество составляет 256,1 тысячи человек. Кроме того, право на отсрочку получили работники банковской системы (20,4% или 170 тысяч человек), энергетических компаний (12,4% или 103,1 тысячи человек), сельского хозяйства (6,5% или 54,5 тысячи человек), средств массовой информации (5,2% или 43,7 тысячи человек) и других отраслей (24,8% или 206,9 тысячи человек).

Что известно о военных сборах в 2025 году

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16 января стало известно, что президент России Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве россиян, находящихся в запасе, на военные сборы, которые пройдут в 2025 году. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

«Призывать в 2025 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии, спасательных воинских формированиях Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», — говорится в документе.

Указ президента вступил в законную силу с момента его подписания, то есть с 16 января 2025 года. Региональные власти и правительство страны должны совместными усилиями организовать сборы, направить на них военнообязанных граждан, пребывающих в запасе, а также помочь им подготовиться к соответствующим мероприятиям.

Как отметил обозреватель Дмитрий Севрюков, автор Telegram-канала «Мастер пера», отличием нынешнего указа о призыве на сборы пребывающих в запасе граждан от всех предыдущих является то, что в прошлые годы подобные документы выходили в весенние месяцы, а сейчас призыв прозвучал посреди зимы и накануне инаугурации Трампа.

«Возможно, новому американскому президенту таким способом посылается сигнал о том, что в случае чего или если процесс договоренностей забуксует, то в российских пороховницах еще остается немало пороху. Не случайно два из четырех пунктов нового указа являются закрытыми, а, значит, оставляющими геополитических оппонентов гадать о том, сколько резервистов на сей раз призывается в РФ, надолго ли, и на каких участках они будут сконцентрированы», — заключил обозреватель.