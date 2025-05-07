Майский блэкаут: как в Московском регионе переживают отключение связи и интернета

В материале РИАМО собрали последствия первого дня отключения мобильного интернета и связи в Москве и Подмосковье на майских праздниках.

Первые сбои в работе мобильного интернета 5 мая 2025 года

Фото - © Татьяна Т / Фотобанк Лори

Жалобы на отсутствие связи начали появляться уже 5 мая, когда пользователи жаловались на сбои в работе Телеграм. Жители Москвы и Подмосковья сообщали, что не могут вызвать такси, дозвониться до родных, открыть соцсети.

Затем появились сообщения от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) о возможных ограничениях в связи.

«Возможны ограничения доступа в интернет в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий» РСЧС

Причина ввода ограничений на работу мобильного интернета в Москве на майских праздниках

Фото - © Парад в честь 76‑й годовщины Победы в Москве/Медиасток.рф

6 мая появилось власти города Москвы сообщили, что с 7 по 9 мая в столице вводится ограничение на работу мобильной связи и интернета. В сообщении говорилось, что такое решение принято властями в связи с проведением мероприятий по празднованию 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В том числе в Москву приедут иностранные делегации на высоком и высшем уровнях.

Из-за этого в мегаполисе будут действовать ограничения на проезд транспорта и, возможно, на работу интернета. В пресс-службе мэра и правительства столицы отметили, что надеются на понимание горожан.

«Обращаемся с просьбой пользоваться официальной информацией по этим поводам», — добавили в пресс-службе.

В Москве не получается вызвать такси и оплатить покупки

Фото - © Сергей Чайко / Фотобанк Лори

С 7 мая с ограничениями работают система СБП, банковские устройства, мобильный интернет всех мобильных операторов.

Жители Московского региона жалуются на то, что они не могут вызвать такси, сервис не работает. Курьерские службы, маркетплейсы, онлайн-магазины предупреждают, что в дни праздника с 7 по 9 мая включительно оплатить покупки картой будет невозможно. Кроме того, могут возникнуть трудности с выдачей покупок и заказами.

В традиционных магазинах тоже все непросто — расплатиться картой невозможно, банкоматы тоже не работают. Всем покупателям рекомендуют расплачиваться наличкой.

«Сегодня с утра телефон работал только на прием звонков. Дозвониться ни до кого я не смогла, интернет не работал совсем, только дома, где есть Wi-Fi. На работе интернета нет никакого, поэтому у нас сегодня незапланированный выходной», — поделилась жительница подмосковного Королева.

Курьеры заказы доставляют только если оплачивать наличными или сразу при заказе онлайн. Оплатить покупку курьеру картой скорее всего не получится.

Во дворах Москвы и Подмосковья не работают шлагбаумы. Операторы рассылают пользователям предупреждения, при невозможности открыть шлагбаум жителям советуют позвонить на КПУ или оформить специальный гостевой пропуск.

Потери для бизнеса в связи с ограничением мобильной связи

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Первый день блэкаута уже стал причиной проблем для бизнесменов.

«Убытки сервисов заказа такси и каршеринга за час простоя в Москве могли достичь 30 млн руб., исходя из средней стоимости поездки 500 руб. и 30–60 тыс. несостоявшихся заказов. Магазины в день простоя могут снизить выручку на 5–7% из-за проблем с оплатой, онлайн-торговля могла столкнуться с падением заказов на маркетплейсах примерно на 20%», — сказал руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров в интервью РБК.

По словам экспертов, в основном из-за отключений пострадали те инструменты оплаты, которые не привязаны к проводному интернету: оплата по QR-кодам в торговых точках, в том числе по СБП, переносные терминалы (mPOS), переводы вне дома.

Это подтверждают жители региона — работать, открывать соцсети, почту и сайты можно только там, где есть работающий Wi-Fi, но и он работает не везде.

Что именно не будет работать и будет работать в Москве 7–9 мая 2025

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Мобильный интернет нестабилен или недоступен полностью.

Мессенджеры и видеосвязь не работают.

Оплата через терминалы и QR-коды чаще всего не работает.

Сервисы такси и каршеринга не работают или работают со сбоями.

Голосовая связь и СМС — работают.

В каких еще городах РФ ограничена мобильная связь

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Отключения мобильного интернета произошло в 30 российских городах. Трудности с доступом к мобильным сетям наблюдаются в некоторых городах Ярославской, Тверской, Московской, Нижегородской, Тульской, Ленинградской, Калужской и Курской областей, полностью отключен интернет в Саранске и других населенных пунктах Мордовии.

Хуже всего связь работает в центре Москвы, в Подмосковье днем мобильный интернет иногда появляется, но все же работает со сбоями. Работать мобильный интернет будет плохо вплоть до 10 мая, пока не завершатся все мероприятия. К этому нужно отнестись с пониманием и запастись терпением.