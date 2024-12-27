Конфликты и любовь: гороскоп на январь 2025 для всех знаков зодиака

Общие тенденции января 2025

Фото - © Freepik.com

Первая неделя наступающего года обещает быть достаточно конфликтной: Марс в напряженном аспекте к Плутону делает нас всех крайне воинственными, желающими отстаивать свои права. Возможно обострение и военных конфликтов, а также увеличение числа аварий и несчастных случаев. В зоне риска оказывается сильная половина человечества.

Кроме того, весь январь Марс по-прежнему будет идти в обратном направлении. Отчасти это хорошо – решения сейчас принимаются более взвешенно, а действия становятся осторожными. Однако ретроградный Марс более упрям, что может доставлять проблем при решении конфликтных ситуаций: никому не захочется уступать, а любое противоречие лишь еще сильнее будет разжигать агрессивное настроение.

Со второй недели января ситуация чуть улучшится из-за того, что Марс перейдет в знак Рака, где он более спокойный и инертный. Однако уже в середине месяца ситуация вновь накалится из-за подошедшего к Плутону Солнца. Кроме того, теперь уже Солнце будет в напряженном аспекте с Марсом, что еще сильнее усугубит обстановку. Напряженные отношения между странами дадут о себе знать в этот период.

В начале января в знак Рыб переходит Венера – и приносит вместе с этим экзальтированные чувства. Многие станут излишне сентиментальными, влюбчивыми, захочется любви и сердечного тепла. Это подходящий период для восстановления отношений, который дали трещину, а также для свиданий и начала нового романа. Однако имейте в виду, что, пока Венера идет по Рыбам, вероятно идеализирование партнера, что грозит дальнейшим разочарованием. Так что чувства чувствами, а голову держите в холоде.

В целом месяц отлично подходит для физических нагрузок (только не экстремальных!), медитаций, постепенного завершения недоделанных дел, встреч с близкими, творчества.

Гороскоп на январь 2025 года для каждого знака зодиака

Овен готов к серьезному разговору

Фото - © Freepik.com

Овнам стоит вспомнить, как для них прошли сентябрь и октябрь 2024 года, какие-то события из этого периода напомнят о себе и потребуют вашего внимания. В целом январь будет напоминать эмоциональные качели, когда достаточно трудно обрести баланс. Вторая половина января также запомнится неким неприятным разговором, которого невозможно избежать. Выйдете вы из него, конечно, победителем, но неприятный осадок от спора еще долго будет занимать ваши мысли.

Телец влюбляется и живет свою лучшую жизнь

Фото - © Unsplash.com

Для стабильного и уверенного в себе Тельца наступает время, когда подходит к концу период, внесший в его жизнь значительные перемены. Все постепенно становится понятным и очевидным, больше не приходится гадать, куда занесет вас жизнь – все постепенно приходит к своему балансу. Для кого-то это узаконенные отношения, для кого-то новая работа, которая наконец вас устраивает, а кто-то разрешит конфликты в семье или с недвижимостью. Настроение влюбляться, тратить деньги, витать в облаках – вот чего вам захочется в первый месяц грядущего года. И можно себе это наконец позволить.

Близнецы готовятся к переменам в судьбе

Фото - © Unsplash.com

Близнецам предстоит обратить внимание на события, которые будут разворачиваться в первой половине января – они дадут о себе знать в марте и сентябре 2025, во время затмений. Надвигается время кармических уроков для Близнецов, время ломки привычного, время личностного роста. Как бы к этому ни относились представители знака, так или иначе судьба будет испытывать их на прочность. Со второй недели января начинается период плодотворной работы и почивания на лаврах – будьте готовы к усиленному труду и похвале.

Рак активно решает проблемы и занимается семьей

Фото - © Unsplash.com

Первая неделя января запомнится Ракам как очень активная и напряженная: придется принимать решения в стремительном темпе, когда на раздумья времени не будет. Со второй недели ситуация несколько стабилизируется и можно будет выдохнуть. По вашему знаку будет идти в ретроградном движении планета Марс, поэтому вероятны некие отсылки к прошлым событиям, особенно осени 2024. Какие-то проблемы того времени еще прожиты не до конца и придется ими заниматься. В середине января состоится полнолуние в Раке, и в поле вашего зрения окажется семья. Отнеситесь к этому серьезно.

Лев будет отдыхать лучше всех

Фото - © Freepik, Drazen Zigic

Январь – нестабильный месяц для Льва, хотя и принесет много приятных новостей. Прежде всего стоит отметить спавший с ваших плеч груз ответственности. Если в декабре вы были погружены в какие-то дела и все от вас чего-то требовали, то теперь вы сможете спокойно выдохнуть. Для начинаний это время не очень подходит. Самое спокойное время месяца – первая неделя. Постарайтесь как следует отдохнуть. Последняя неделя принесет с собой водоворот событий, за которыми нужно будет успевать – будьте готовы.

Дева генерирует гениальные идеи

Фото - © Adobe Stock

Первая половина января благоприятна для решения оставшихся с прошлого года проблем – все получится быстрее, чем вы думали. На середину месяца желательно запланировать самые важные дела, а также большие покупки. В конце месяца ваш управитель Меркурий из Козерога перейдет в Водолея и принесет с собой желание новизны, много встреч с друзьями и гениальные идеи для будущего заработка. Прислушивайтесь к своей интуиции в это время – можно сделать много открытий для себя.

Весы будут отдыхать

Фото - © Unsplash.com

Весы в январе могут с чистой душой отдохнуть – месяц не приготовил для вас никаких весомых испытаний. Ваш управитель Венера в начале месяца переходит в знак Рыбы, а это повлечет за собой вашу тягу к гедонизму, жизнь на широкую ногу и желание вести разгульный образ жизни. Не запрещайте себе проводить время праздно – таких благоприятных периодов выпадает не так много, чтобы пренебрегать ими. Единственный подвох января – повышенная конфликтность. Постарайтесь спокойнее относиться к переменам в жизни и бестактным людям – будьте выше этого.

Скорпион решает семейные вопросы

Фото - © Freepik.com

Месяц начинается очень конфликтно для Скорпионов: ваш управитель делает напряженный аспект к Марсу. Вы можете быть втянуты в неприятные ситуации на работе или в личной жизни, особенно в начале месяца. Постарайтесь отнестись к этому философски, а не распылять свою энергию на доказывание кому-либо своей точки зрения. Вы больше потеряете, чем выиграете. С переходом Марса в знак Рака вы становитесь более чувствительными и ранимыми, более открытыми эмоционально, а это очень благоприятно для построения личной жизни и улучшения семейной обстановки.

Стрелец уходит от прошлого

Фото - © Unsplash.com

В середине января Стрельцы захотят порвать с прошлым. Что-то давящее и исчерпавшее себя, что продолжает вытягивать из вас все силы, настолько надоест представителям знака, что они в одночасье решат положить этому конец. Что именно это будет – личная жизнь, работа, жилищные проблемы и т.д. – зависит от ваших жизненных обстоятельств. В целом же январь выдастся очень спокойным и даже бедным на какие-либо события. Все перемены происходят больше в вашей душе, нежели вовне.

Козерог перерабатывает очень много информации

Фото - © Adobe Stock

Козероги входят в тот период, который будет всячески благоволить и подыгрывать их планам. Январь – месяц, который принесет много пользы, если вы умеете читать знаки судьбы и готовы к переменам. Середина января как нельзя лучше подходит для всевозможных переговоров и встреч с другими людьми, назначайте собеседования и сделки именно в эти дни. Особенно период удачен для тех Козерогов, которые связаны с большим количеством информации – по работе или учебе. Вы сможете не только находить нужные вам данные, но и выступать в роли экспертов.

Водолей ставит жизнь на паузу

Фото - © Unsplash.com

Первая половина января окажется для Водолея очень активной и даже пробивной – многое удается, события захватывают все воображение и мысли. Но уже к середине месяца захочется поставить свою жизнь на паузу – все потому, что ваш управитель Уран после ретроградного движения остановится, чтобы стать директным. Даже если вокруг вас будут происходить события, вас будут затягивать дела, а телефон будет разрываться от звонков – даже при всем этом будет ощущение, что все происходит как будто впустую и напрасно. Не стройте на это время много планов – просто отдохните.

Рыбы тратят все свои деньги и флиртуют

Фото - © Unsplash.com

По вашему знаку в начале месяца начнет путешествовать планета Венера и сделает вас невероятными обаяшками. Даже самые равнодушные к прекрасному Рыбы вдруг захотят сходить в салон красоты и что-то сделать со своей внешностью, чтобы выглядеть лучше. Другие Рыбки решат устроить небывалый шопинг, а третьи и вовсе поймут, что достойны всего лучшего и проведут месяц как настоящие короли, не отказывая себе ни в чем. Представители знака Рыбы в первый месяц года становятся особенно привлекательными и хотят флиртовать – ловите момент, если в ваших планах обзавестись второй половинкой. И, конечно, о работе вам совсем не хочется думать – да и не надо.