Когда в товарищах согласья нет: бросят ли США Украину и сможет ли Европа содержать Киев в одиночку

В феврале 2025 года администрация нового президента США Дональда Трампа предприняла решительные шаги по восстановлению отношений с Россией, что повергло в шок европейских союзников мирового гегемона. Теперь перед ЕС и Великобританией стоит нелегкий выбор: проявить самостоятельность и взвалить поддержку Украины на собственные плечи или, следуя примеру заокеанского «старшего товарища», отказаться от безоговорочной помощи Киеву и подумать о нормализации отношений с РФ.

Переговоры России и США в Эр-Рияде и реакция Европы на них

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Как мы уже писали, 12 февраля неожиданно для всех состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого лидеры России и США условились продолжить контакты между странами. Это продолжение не заставило себя долго ждать: уже спустя шесть дней в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде стартовали весьма представительные переговоры, на которые от Штатов приехали госсекретарь Марко Рубио, советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпосланник Стив Уиткофф, а от России – глава МИД Сергей Лавров и помощник Путина по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

В Европе тем временем царила растерянность. Накануне переговоров в Эр-Рияде президент Франции Эммануэль Макрон собрал в Париже лидеров главных европейских стран, но никаких внятных заявлений по итогам встречи не последовало.

Так, премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил журналистам, что никаких решений по Украине в Париже не принималось, потому что «такие встречи не заканчиваются решениями». Кроме того, польский лидер в очередной раз заявил, что его страна не будет размещать войска на украинской территории.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Кир Стармер сказал, что «готов рассмотреть» вопрос об отправке британских сил на Украину вместе с другими странами, «если будет заключено долгосрочное соглашение о мире». При этом глава лейбористского правительства отметил, что для такого решения «необходима однозначная поддержка США».

Канцлер Германии Олаф Шольц нашел дискуссию об отправке европейских войск на Украину неуместной и признался, что даже «немного раздражен» подобными дебатами.

«Для меня совершенно очевидно, что основное внимание должно уделяться очень сильной украинской армии, даже в мирное время» Олаф Шольц канцлер Германии

При этом, как сообщила французская газета Le Monde, власти некоторых европейских стран выразили свое недовольство тем, что их не пригласили на встречу в Париже.

Велика ли вероятность того, что США оставят Европу один на один с Россией

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Эксперты, опрошенные РИАМО, в один голос заявили, что вероятность выхода США из украинского конфликта является высокой или даже крайне высокой.

По мнению политолога МГУ им. М.В. Ломоносова Артема Косорукова, Штаты планируют «перепоручить» Европе весь «украинский кейс», то есть обеспечение Киева всем необходимым, включая финансирование ВСУ и инфраструктурных проектов, а сами хотят получить все возможные выплаты, долю украинских недр и выйти из конфликта, чтобы не стать проигравшей стороной.

«В этом их ключевое отличие от демократов: они не хотят повторения Афганистана, то есть бегства и оставления поля боя за противником» Артем Косоруков политолог МГУ им. М.В. Ломоносова

Политолог и американист Константин Блохин полагает, что США сейчас нужно «конкретно уже засучить рукава и заниматься сдерживанием Китая», а Украина для Штатов – это обременение.

О высокой вероятности выхода США из конфликта РИАМО сказал и политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков.

Будет ли Европа поддерживать Украину в одиночку

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Артем Косоруков считает, что сейчас европейские элиты оказались на развилке и решают, что им делать, причем выбор перед ними стоит не самый веселый.

«Продолжать прежний курс, который они не потянут чисто экономически, или проиграть выборы и уступить место новым, в том числе правым, политикам, у которых прагматика на первом месте и которые готовы работать с Россией», – обрисовал ситуацию политолог.

Константин Блохин полагает, что европейцы, скорее всего, будут продолжать поддерживать Украину даже в случае выхода США из конфликта, но не вечно, а в течение года-двух. В течение этого времени они будут следить за развитием ситуации и могут остановить финансирование Киева. Ключевыми, по мнению собеседника РИАМО, станут три фактора – американский, российский и общемировой.

Первый – это отношения Дональда Трампа с американским истеблишментом.

«Если истеблишмент поглотит Трампа, то курс Европы не поменяется. Если Трамп усилит свои позиции, тогда Европа поменяет свое мнение» Константин Блохин политолог и американист

Второй фактор – это успехи армии России на поле боя.

«Если Украина будет реально проигрывать и станет уже таким неликвидным активом, тогда зачем в нее вкладываться?» – риторически заметил политолог.

Третий фактор, по мнению Блохина – это динамика мирового экономического развития.

«Если европейцы увидят, что другие центры силы – Россия, Китай, США – будут продолжать динамично развиваться, а европейские экономики будут продолжать стагнировать, тогда они поймут, что Украина – это препятствие на пути их экономического роста. И поэтому, скорее всего, пересмотрят свою позицию», – полагает эксперт.

Почему Европа поддерживает Украину

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По мнению Артема Косорукова, рационального зерна в поддержке европейскими странами украинского конфликта нет.

«Все можно было устроить без конфликта, договориться обо всех условиях. Украина могла быть таким буфером сотрудничества России и ЕС, России и США. Она и должна была быть таким буфером – это просто ее геополитическая функция. Вместо этого – амбиции и безудержная гонка военного нагнетания в отношении России», – отметил политолог МГУ.

Планов вторжения в Европу, как и инфраструктуры для этого, у РФ тоже не было, полагает собеседник РИАМО.

В свою очередь, Константин Блохин считает главными причинами упорства Европы в поддержке киевского режима ненависть к Трампу и русофобию. При этом политолог призвал не забывать и про корыстные мотивы, ведь, по версии Forbes, одна только ресурсная база Украины оценивается в 15 триллионов долларов.

Как отметил Сергей Марков, причины европейской солидарности с Киевом заключаются в том, что власть в европейских странах принадлежит «дипстейту» («глубинному государству»), который является врагом демократии и может править только антидемократическими методами. В этом своем качестве он очень близок украинскому режиму.

«Народы Европы ненавидят евробюрократию, и поэтому она с неизбежностью продвигает вот это антидемократическое репрессивное государство. Они и у себя хотят построить что-то типа Украины, поэтому для них совершенно естественно поддерживать репрессии, запрет политических партий, СМИ и так далее», – считает эксперт.

Кроме того, по мнению Маркова, глобалистски ориентированным структурам в принципе не нравится суверенитет стран, потому что они хотят полностью поглощать остальные страны.

«А Россия выступает одним из главных носителей суверенитета и, более того, одним из главных экспортеров суверенитета во всем мире. Потому что именно Россия, например, экспортирует нефть и газ, а они дают независимость. Россия экспортирует военные системы, это тоже помогает сохранять суверенитет. Поэтому вот эти глобалистские элиты хотят сражаться с Россией, чтобы уменьшить суверенитет других стран тоже», – полагает собеседник РИАМО.

Сможет ли Европа поддерживать Украину без помощи США

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С точки зрения чисто финансовых ресурсов Европа может пойти на заимствования и выделить средства на закупку техники и вооружения для Украины – у тех же американцев или у своих производителей, считает Артем Косоруков. Однако, как отметил собеседник РИАМО, не стоит забывать, что на Украине происходит исчерпание ресурса личного состава, который мог бы использовать это вооружение на поле боя.

«А вот инфраструктурно поднимать Украину, развивать ее, восстанавливать Европа не потянет. Европа не заинтересована в таком аппендиците на восток, который будет тянуть ее вниз. Украина потребует в разы больше, чем все остальные восточноевропейские страны, вместе взятые. То есть Украину поднимать некому» Артем Косоруков политолог МГУ им. М.В. Ломоносова

По мнению Косорукова, решить задачу восстановления Украины можно только путем «сверхнапряжения» США или интеграции в состав России.

«А у Европы сейчас, кроме громких слов, реальных ресурсов нет. Это видно по всем странам, в которых они уже присутствуют: что в Прибалтике они не могут воспрепятствовать экономическому спаду, что в целом ЕС из-за дорогих ресурсов не могут вернуть хотя бы общемировой уровень роста. Это все показывает, что в долг они могут какое-то время Украину поддерживать. Но это все очень искусственно, это несерьезно», – считает политолог МГУ.

А вот Константин Блохин отметил, что экономический потенциал Европы даже без США колоссален, и при желании его можно было бы мобилизовать. Но тут встает вопрос цены и выхода из зоны комфорта, потому что реальное столкновение с Россией потребует перестройку экономики и ее переход на военные рельсы.

Противостояние США и Европы – не то, чем кажется

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Сергей Марков уверен, что смотреть на конфликт США и Европы как на противостояние между государствами неправильно. По мнению эксперта, в реальности Трамп выражает интересы народов всех западных стран – не только США, но и Германии, и Франции, и Великобритании. А противостоит ему тот самый пресловутый «дипстейт», тоже объединяющий эти страны воедино – но не на базе демократии, а на базе уничтожения демократии.

«Сейчас американский народ пытается вернуть демократию, а в Европе эта ликвидация демократии произошла. Об этом и сказал вице-президент Вэнс. Он почти прямо сказал: „Вы не представляете свои народы, вы представляете какие-то манипулятивные группы – дипстейт, евробюрократию, олигархов”», – отметил собеседник РИАМО.

Марков считает, что народы западных стран против войны, но не имеют возможности сказать об этом.

«Вэнс прямо сказал: „Вы превратили своих людей в дрессированных животных”», – напомнил эксперт слова вице-президента США на Мюнхенской конференции по безопасности.

По мнению политолога, если бы во Франции и Германии была демократия, то к власти там давно пришли бы Марин Ле Пен и «Альтернатива для Германии».

При этом сказать, сколько еще народы Европы будут терпеть такое положение дел, затруднительно, отметил Марков.

«Может быть, они уже близки к пределу, после которого начнут бунтовать. А может, они сколько угодно могут терпеть», – философски поразмышлял собеседник РИАМО.