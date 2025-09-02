Формирование нового мирового порядка: чем завершился саммит ШОС 2025 в Китае

О заявлениях Владимира Путина и Си Цзиньпина, а также злоключениях Армении и Азербайджана в китайском Тяньцзине читайте в материале РИАМО.

С 31 августа по 1 сентября в китайском городе Тяньцзинь прошел 25-й саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По степени внимания со стороны СМИ это мероприятие встало вровень с саммитами БРИКС, причем по той же причине – в обе эти организации входят страны, на глазах формирующие альтернативный блок планетарного масштаба.

Что сказал Владимир Путин на саммите ШОС в Китае

Выступая на Совете глав государств ШОС, президент РФ отметил впечатляющие темпы развития в рамках объединения.

«Средний прирост валового внутреннего продукта стран-членов в прошлом году составил более пяти процентов, промышленного производства – 4,6 процента. Поступательно растет и встречная торговля. Все это выше мировых показателей», – сказал Путин.

По мнению российского лидера, ШОС помогает «заложить политические и социально-экономические предпосылки для формирования в Евразии новой системы стабильности, безопасности и мирного развития, – системы, которая пришла бы на смену отжившим евроцентричным и евроатлантическим моделям и учитывала бы интересы максимально широкого круга стран, была бы подлинно сбалансированной, а значит, не допускала бы попыток одних государств обеспечить свою безопасность за счет безопасности других».

В своей речи Путин также в очередной раз объяснил коллегам причины кризиса на Украине.

«Этот кризис возник не в результате нападения России на Украину, а в результате государственного переворота на Украине, который был поддержан и спровоцирован Западом, а затем попытками с помощью вооруженных сил подавить сопротивление тех регионов Украины и тех людей на Украине, которые этот переворот не приняли, не поддержали» Владимир Путин Президент Р

Вторая причина кризиса, по мнению Путина, – это постоянные попытки Запада втянуть Украину в НАТО, что, как Россия многократно подчеркивала на протяжении многих лет, представляет прямую угрозу ее безопасности.

«Кстати, в результате государственного переворота на Украине в 2014 году было устранено то политическое руководство страны, которое не поддерживало вступление Украины в Североатлантический блок, в НАТО», – напомнил российский лидер.

Любопытно, что вскоре после выступления Путина появилось и подтверждение его слов – видеообращение того самого свергнутого руководителя Украины, о котором говорил президент РФ. В коротком ролике бывший глава украинского государства Виктор Янукович подтвердил правоту Путина, назвав его «Владимиром Владимировичем», и сказал, что всегда выступал категорически против членства Украины в НАТО.

При этом в итоговом документе саммита в Тяньцзине Украина не была упомянута вообще, что привело к забавному казусу, который описал в своем телеграм-канале журналист Анатолий Шарий.

Сначала он процитировал официальное заявление МИД Украины о том, что неупоминание этой страны в декларации саммита ШОС «свидетельствует о неудаче Кремля навязать миру свой взгляд на войну против Украины», а затем подверг его критике.

«Это самая поразительная попытка (Украины - ред.) выдать проигрыш за победу в лучшем стиле произведений Оруэлла. Ну и провалище», – написал Шарий.

Что такое «инициатива глобального управления», выдвинутая Си Цзиньпином

Выступая 1 сентября на расширенном заседании «ШОС плюс», председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул «инициативу глобального управления», состоящую из пяти пунктов:

В первую очередь китайский лидер сделал акцент на том, что при создании более справедливой и рациональной системы глобального управления «следует настаивать на том, чтобы все страны, независимо от размера, мощи и благосостояния, имели равные возможности участвовать, принимать решения и получать выгоды в глобальном управлении». Также, по мнению Си Цзиньпина, следует строго придерживаться верховенства международного права, включая цели и принципы Устава ООН, обеспечивать его равное и унифицированное применение, избегать «двойных стандартов» и не допускать, чтобы малочисленные страны навязывали другим свои «домашние порядки». Как отметил глава КНР, страны мира должны придерживаться принципа многосторонности, то есть строить глобальное управление на началах совместного обсуждения, совместного строительства и совместного использования, а также укреплять единство и сотрудничество, чтобы противостоять политике односторонних действий. Китайский лидер призвал также отстаивать подход, ориентированный на людей – в частности, для преодоления разрыва между «Севером» и «Югом». В финальном пункте председатель КНР призвал придерживаться систематического планирования и поступательного развития, обеспечивать общую координацию глобальных действий, в полной мере задействовать ресурсы всех сторон, добиваться более ощутимых результатов, а также посредством прагматичного сотрудничества избегать задержек и фрагментации в управлении.

Владимир Путин поддержал предложение китайского лидера, указав на готовность России приступить к конкретному обсуждению его инициативы.

В чем значение ШОС и саммита в Тяньцзине: мнение экспертов

Профессор департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев в комментарии «Эксперту» отметил, что ШОС служит одной из важных площадок для укрепления отношений трех великих держав евразийского континента — России, Китая и Индии.

«Их лидеры, собравшиеся на саммите в Тяньцзине, подают всем странам мира пример, как эффективно противостоять попыткам западного давления», – полагает специалист.

При этом Бордачев сказал, что роль ШОС не сводится к развитию трехстороннего взаимодействия Москвы, Пекина и Нью-Дели, а заключается в предоставлении государствам Евразии платформы для развития и организации отношений, свободной от влияния западных институтов.

«Каким был мир в 2001 году? Он на 100% контролировался американцами при некотором участии европейцев. Вспомните: дальнемагистральные самолеты производили только США и Западная Европа, такого понятия, как национальная платежная система, просто не существовало. Вот в таком мире была создана ШОС, и последние четверть века деятельно подтверждает свою способность развиваться в соответствии с духом времени. А дух времени заключается в том, что все эти годы все большее количество стран ищут возможности для развития вне пределов влияния Запада», – отметил профессор НИУ ВШЭ.

По мнению эксперта Фонда экономической политики Ольги Пономаревой, прошедший в Тяньцзине саммит ШОС показал не только отсутствие изоляции России как таковой, но и потенциал дальнейшего развития сотрудничества в рамках организации. Как полагает специалист, выгоды экономического сотрудничества в рамках ШОС и БРИКС должны в значительной мере, хотя бы косвенно, компенсировать потери при введении вторичных западных санкций. При этом Пономарева указала на то, что рычаги влияния США в отношении той же Индии «значительные».

Политолог, заведующий сектором экономики и политики Китая Института мировой экономики и международных отношений Сергей Луконин считает ШОС одним из механизмов формирования многополярного мира, но прозвучавшие на саммите в Тяньцзине инициативы, по мнению эксперта, – «перспектива как минимум 10 ближайших лет».

«Это один из камешков, который положен в основание будущего мира. Это достаточно тонкая игра, которая завязана на поддержании баланса и соблюдении собственных интересов. Спокойно на это Запад смотреть не будет, он попытается консолидировать вокруг себя другие страны, которые не примыкают к ШОС и БРИКС», – сказал Луконин в комментарии «Звезде».

Глава Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич полагает, что саммит в Тяньцзине может стать точкой невозврата во взаимодействии с западными странами.

«В последние годы политика западных стран во главе с США была политикой ультиматумов. Индии был поставлен ультиматум не покупать российскую нефть, Китай тоже заставляют отказаться от сотрудничества с Россией, на Казахстан и другие страны оказывают сильное давление. Пришло время, когда необходимо сбросить маски и откровенно взаимодействовать друг с другом, показать Западу, что мы едины. Все хотят честной конкуренции на рынке, а не взаимодействовать путем санкций», – отметил бизнесмен.

По мнению заведующего Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадима Козюлина, саммит в Тяньцзине – самый масштабный за почти всю четвертьвековую историю объединения.

Эксперт считает, что влияние ШОС будет возрастать по мере увеличения количества участников диалога, усиления их экономической и технологической мощи, а особое значение для развития объединения может иметь сближение Китая и Индии.

«Текущие тенденции позволяют сделать вывод, что влияние западных структур на мировой порядок будет неизбежно сокращаться. И развитие ШОС будет в немалой степени этому способствовать» Вадим Козюлин заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ

Почему в ШОС не приняли Армению и Азербайджан

Главное внимание на саммите в Тяньцзине было уделено России, Индии и Китаю – в частности, первому с 2020 года визиту индийского лидера в КНР, а также подписанным между Китаем и Россией соглашениям о строительстве газопровода «Сила Сибири-2», вопрос с которым не двигался с места в течение нескольких лет.

Однако ньюсмейкерами саммита стали и два маленьких государства – Армения и Азербайджан. Оба имеют в ШОС официальный статус «партнеров по диалогу», но хотели бы получить полноправное членство. Вот только в Тяньцзине, несмотря на все усилия Еревана и Баку, этого не произошло.

Суть произошедшего описал в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок.

«Азербайджанские СМИ жалуются, что Индия заблокировала вступление Баку в Шанхайскую организацию сотрудничества. При этом Китай членство Азербайджана в ШОС поддержал. “Ответка” прилетела незамедлительно – Пакистан заблокировал членство в ШОС Армении», – рассказал журналист.

Котенок подчеркнул, что позиция Нью-Дели вполне понятна и обоснована.

«В последние годы позиции Исламабада и Баку серьезно сблизились. Пакистан открыто выступал за полный суверенитет Азербайджана над Карабахом, а Баку наравне с Анкарой всячески выражал Исламабаду поддержку во время его противостояния с Индией в мае этого года», – написал Котенок.

По мнению популярного российско-украинского блогера Юрия Подоляки, решение не принимать в ШОС Армению и Азербайджан – правильное.

«Они там будут в роли троянских коней — будут пытаться всех ссорить, что в конечном счете обнулит многое из того, что удалось достигнуть. И это как раз то, что нужно коллективному Западу (под чьим контролем находится внешняя политика этих государств)», – считает Подоляка.