ШОС: что за организация, какие страны в нее входят и какие у нее цели

В 2025 году в китайском Тяньцзине прошел 25-й саммит ШОС – организации, о которой многие слышали, но при этом плохо представляют себе ее устройство и смысл. А между тем она начинает играть все более заметную роль в международных делах.

Что такое ШОС и зачем она нужна

Фото - © rus.sectsco.org

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – международная организация, основанная в 2001 году Россией, Китаем, Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном и Киргизией. Она не носит чисто экономический характер: как сказано в статье 1 Хартии ШОС, одной из целей организации является «развитие многопрофильного сотрудничества в целях поддержания и укрепления мира, безопасности и стабильности в регионе, содействия построению нового демократического, справедливого и рационального политического и экономического международного порядка».

Среди других целей:

совместное противодействие терроризму, сепаратизму и экстремизму во всех их проявлениях, борьба с незаконным оборотом наркотиков и оружия, другими видами транснациональной преступной деятельности, а также незаконной миграцией;

поощрение эффективного регионального сотрудничества в политической, торгово-экономической, оборонной, правоохранительной, природоохранной, культурной, научно-технической, образовательной, энергетической, транспортной, кредитно-финансовой и других областях, представляющих общий интерес;

координация подходов при интеграции в мировую экономику;

взаимодействие в предотвращении международных конфликтов и их мирном урегулировании;

совместный поиск решений проблем, которые возникнут в XXI веке.

Какие страны входят в ШОС

Помимо шести государств-основателей (Россия, Китай, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия), членами ШОС являются:

Индия и Пакистан (с 2017 года);

Иран (с 2023 года);

Белоруссия (с 2025 года).

Кроме того, в ШОС есть страны-наблюдатели, а также страны-«партнеры по диалогу».

В число первых входят Монголия и Афганистан (последний – формально, поскольку пришедшее к власти движение «Талибан» пока не признано ни одним членом ШОС). Кроме того, целый ряд стран подали заявку на статус наблюдателя, но пока не получили его. Это Алжир, Бангладеш, Восточный Тимор, Вьетнам, Израиль, Ирак, Сирия, Лаос.

Число партнеров ШОС по диалогу еще больше. В их число входят Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Катар, Камбоджа, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка, ОАЭ.

Как видно из карты выше, ШОС явно стремится охватить всю Азию. Так, из государств Средней Азии официальным статусом в организации не обладает только Туркмения, из государств Кавказа – Грузия, из государств Ближнего Востока – Ливан, Иордания, Оман и Йемен. Из остальных стран континентальной Азии статуса в ШОС нет только у Бутана, Таиланда, Северной и Южной Кореи. Таким образом, подавляющее большинство азиатских государств в ШОС входят.

Как устроена ШОС

Фото - © Сайт президента России

Высшим органом ШОС является Совет глав государств (СГГ). Он проходит раз в год в рамках ежегодного саммита организации. Встреча в китайском Тяньцзине в 2025 году стала уже 30-й в истории ШОС (если считать саммиты так называемой «Шанхайской пятерки», куда не входил Узбекистан – они начались в 1996 году).

В России главы ШОС и «Шанхайской пятерки» собирались в 1997 году (Москва), 2002-м (Санкт-Петербург), 2003-м (Москва), 2009-м (Екатеринбург), 2015-м (Уфа) и 2020-м (Сочи, но из-за пандемии саммит прошел в онлайн-формате).

Из непостоянных руководящих органов в рамках ШОС существуют также Совет глав правительств (СГП), Совет министров иностранных дел (СМИД), Совещания руководителей министерств и ведомств, а также Совет национальных координаторов (национальным координатором от России является Специальный представитель Президента Российской Федерации по делам ШОС Бахтиер Маруфович Хакимов).

Кроме того, в организации есть два постоянных органа – Секретариат ШОС, который расположен в Пекине, и Региональная антитеррористическая структура (РАТС) со штаб-квартирой в Ташкенте. Генеральным секретарем организации с 2017 года является бывший министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев, а РАТС с 1 января 2025 года возглавляет бывший глава Государственной пограничной службы Киргизии Уларбек Шаршеев.

Также с 2005 года функционирует Межбанковское объединение (МБО) ШОС, куда входят по одному банку от каждой страны-члена (от России – Внешэкономбанк). На саммите-2025 в Тяньцзине было принято решение о создании собственного банка организации – Банка развития ШОС.