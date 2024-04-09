Европа и мигранты: каков национальный и расовый состав ведущих стран Старого Света

Недавно мы писали о том, как изменился расовый и этнический состав США за последние десятилетия. В случае с Америкой перемены действительно разительны, но какова ситуация в Старом Свете?

Мигранты во Франции

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В отличие от США, где государство ведет подробнейшую расовую и этническую статистику, во Франции картина совершенно иная. Все дело в том, что еще с 1872 года в рамках общенациональных переписей населения в этой стране законодательно запрещено спрашивать людей об их расовом и этническом происхождении, а также религиозных верованиях. Частные организации могут проводить такие опросы, некоторые государственные – тоже, но в целом подобный подход сильно влияет на качество статистики по данному вопросу. Периодически во французском обществе обостряется дискуссия по этому поводу (зачастую ее инициируют именно представители национальных меньшинств, которые хотят вести расовую и этническую статистику в целях борьбы с дискриминацией), но государство упорно придерживается решения полуторавековой давности.

Это приводит к большому разбросу в оценке численности тех или иных этнических групп – например, цыган, депортация которых из Франции вызвала большой скандал в 2009-2010 годах. Согласно одному из источников, этот разброс составлял от 500 тысяч до 1,2 миллиона человек.

В условиях подобной статистической неполноты во Франции прибегают к интересному альтернативному методу подсчета численности национальных и расовых меньшинств неевропейского происхождения. Он основан на диагностике серповидноклеточной анемии (СКА) – наследственного заболевания крови, которое практически не встречается у европейцев. Из-за стремительного распространения данного заболевания во Франции с 2000 года действует правительственная программа, в рамках которой новорожденных тестируют на СКА, если они входят в группу риска. К ней относятся дети:

оба родителя которых происходят из региона риска (Африка, Аравийский полуостров, Индия, Турция, Греция, Южная Италия, заморские территории Франции);

один из родителей которых происходит из региона риска, в то время как происхождение второго родителя неизвестно;

из семьи, в истории которой встречалось данное заболевание.

Результаты этой диагностики могут косвенно свидетельствовать об изменении расового и этнического состава населения Франции. Так, с 2006 по 2018 годы количество новорожденных, которым проводился тест на СКА, выросло с 27% до 40% в среднем по стране (исключая заморские территории). Причем в столичном регионе Франции, Иль-де-Франс, этот показатель в 2018 году составил 72,3%, что намного превосходит все остальные регионы.

Что касается расового и этнического населения страны в целом, то данные здесь весьма фрагментарны. Так, согласно оценкам Института Монтеня, обнародованным еще в далеком 2004 году, 85% населения Франции принадлежали к потомкам белых европейцев, 10% – жителей Северной Африки, 3,3% – чернокожих, 1,7% – азиатов. А согласно опросу, проведенному в 2016 году офисом французского Защитника прав (так в стране называется местный аналог омбудсмена), к белым относили себя 73,3% населения, к черным – 4%, к арабам из Магриба – 3,7%, к метисам – 2,7%, к азиатам – 0,8%. При этом 14% не отнесли себя ни к одной из указанных категорий, а еще 3,5% выбрали вариант «другое».

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Таким образом, по данным имеющейся статистики можно предположить, что сейчас количество белых во Франции несколько выше, чем в США, но тенденция к сокращению их доли очевидна.

Мигранты в Германии

Фото - © Екатерина Соловьева/РИА Новости

Как и во Франции, в Германии государство не спрашивает людей об их расовой и национальной принадлежности. Но при этом статистика по данному вопросу скорее напоминает не французский, а американский вариант – с 2005 года в Германии ведется подробный учет людей с «мигрантским происхождением», что позволяет судить и о расово-национальном составе населения.

К людям с мигрантским происхождением в Германии официально относят:

тех, кто иммигрировал на территорию нынешней Германии после 1949 года;

иностранцев, родившихся на территории Германии;

граждан Германии по рождению, хотя бы один из родителей которых иммигрировал в Германию или был иностранцем по рождению.

С 2010-х годов доля людей с мигрантским происхождением начала расти, и постепенно темпы этого роста увеличиваются. Если в 2005 году такие люди составляли 18,7% всего населения, то в 2016 году – 22,6%, а в 2022 году – 28,7%. Как и во многих других странах с высоким уровнем жизни, это происходит из-за низкой рождаемости и, как следствие, естественного старения населения. Средний возраст жителя Германии в 2023 году, по данным ЦРУ, – 46,7 лет. Из крупных стран этот показатель выше только в Италии и Японии.

В этой связи неудивительно, что доля людей с мигрантским происхождением заметно выше среди молодежи. Так, в 2022 году мигрантское происхождение имели 41% жителей Германии младше 15 лет, 36% – в возрасте от 15 до 49 лет и только 19% – в возрасте 50 лет и старше.

А вот по основным странам-донорам иммигрантов Германия заметно отличается от той же Франции.

Главная из них – Турция: в 2022 году люди с турецким происхождением составляли 3,4% населения Германии. При этом их количество за 17 лет практически не изменилось, стабильно оставаясь в районе 2,8 миллиона человек.

На втором месте – Польша: в 2022 году из этой страны происходили 2,6% населения Германии. С 2005 года их количество выросло более чем вдвое.

Третье место поделили Россия и Казахстан, откуда в Германию после развала СССР приехало много этнических немцев – в официальной статистике они считаются мигрантами. Доля уроженцев каждой из этих стран в населении Германии в 2022 году составляла 1,6%.

Если считать турок европейцами, то больше всего неевропейских иммигрантов Германии «подарила» Сирия. В 2022 году их доля в населении составила 1,5%, за шесть лет она выросла в 2,5 раза.

Кроме того, больше 1% населения с мигрантским происхождением в 2022 году пришлось на долю выходцев из Румынии (1,3%) и Италии (1,1%).

После начала СВО в Германии оказалось и множество украинских беженцев – их количество превышает 1 миллион человек.

А вот выходцев из черной Африки в Германии, в отличие от Франции, практически нет – их доля в 2022 году составляла всего 0,8% населения.

Любопытно также, что доля людей с мигрантским происхождением в Западной Германии намного выше, чем в Восточной: в 2019 году в бывшей ФРГ жили 89,6% от их общего числа, а в бывшей ГДР – всего 4,8% (еще 5,6% жили в Берлине, составляя 33,1% населения столицы).

Процент людей без мигрантского происхождения по регионам Германии в 2016 году (территория бывшего ГДР явно выделяется).

Мигранты в Великобритании

Фото - © Екатерина Соловьева/РИА Новости

В официальной британской статистике не задается вопрос о расовой принадлежности, а только об этнической. Но при этом категории, предлагаемые на выбор, – это «белые», «черные», «азиаты», а также люди «смешанного этнического происхождения».

Подобная статистика ведется начиная с переписи 1991 года. За прошедшие с тех пор 30 лет количество белых в Соединенном Королевстве (куда, напомним, входят Великобритания и Северная Ирландия) уменьшилось, но не так значительно, как в США: с 94,5% в 1991 году до 83,3% в 2021-м.

Из этнических меньшинств в 2021 году преобладали индусы (2,85% населения), пакистанцы (2,45%) и выходцы из Черной Африки (2,28%). Также в стране проживали 1,53% ирландцев и около 1% выходцев из Бангладеш. К людям смешанного этнического происхождения отнесли себя 2,62%.

При этом с уменьшением возраста доля представителей этнических меньшинств растет. Так, среди школьников в 2021 году белых было 73,5%, а среди новорожденных в Англии и Уэльсе в 2019 году – 70,67%.

И все же прогноз на будущее для белых относительно «благополучный»: согласно исследованию местного демографа Дэвида Коулмана, опубликованному в 2010 году, даже в 2056 году доля белых британцев будет составлять 56% (то есть примерно столько же, сколько белых в США уже сейчас).

Правда, есть в Великобритании места, где белые британцы уже сейчас составляют меньшинство. Это Манчестер (49%), Бирмингем (43%), Лондон (37%), Лестер (33%) и Лутон (32%). В разных районах (боро) британской столицы – исключая пару окраинных – доля белых британцев в основном колеблется между 20% и 40%. Самые «цветные» лондонские боро по состоянию на 2021 год: Хаунслоу (28,4% белых британцев), Вестминстер (28%), Илинг (24,3%), Редбридж (23,2%), Тауэр-Хамлетс (22,9%), Харроу (20,5%), Брент (15,2%) и Ньюхем (14,8%). Если же брать лондонских школьников, то в 2021 году только 23,9% из них были белыми британцами.

Выводы

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Если сравнивать три вышеназванные страны с США, то белого населения в них ощутимо больше. При этом можно предположить, что во Франции белых меньше всего, но и там их от ⅔ до ¾ населения. В Великобритании их еще больше, а в Германии и вовсе около 90% (даже если исключить из их числа культурно более чуждых турок и арабов, которые формально тоже считаются белыми).

Отличие Германии от Франции и Великобритании состоит в том, что, несмотря на значительную долю иммигрантов в населении первой, основную их долю составляют европейцы. Это, конечно, вызвано историческими причинами: у Германии почти не было заморских колоний, откуда в современные Великобританию и Францию в основном и приезжают представители других рас. Кроме того, в Германии нет и таких «цветных» анклавов, как Лондон и Париж. Если в этих городах доля коренного населения составляет около трети (в случае с французской столицей речь идет о предположительной оценке), то в Берлине это ⅔, причем среди оставшейся трети тоже много европейцев, таких как поляки.

Несмотря на то, что из-за низкой рождаемости коренное этническое ядро во всех трех странах также уменьшается, до состояния нынешних США всем им идти еще не одно десятилетие.