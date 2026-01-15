Дорога на Запорожье, Славянск и Краматорск: о ситуации в зоне СВО на 15 января 2026 года

О попытках российской армии закончить освобождение Донбасса и продвинуться в соседних регионах читайте в материале РИАМО.

Что происходит на Херсонском, Запорожском и Днепропетровском фронтах в начале 2026 года

Фото - © РИА Новости

За два с половиной месяца, прошедшие с нашего прошлого обзора, активизировалась ситуация в западной части Запорожского фронта. Российская армия заняла Степногорск и Приморское и ведет бои за населенные пункты, расположенные севернее и восточнее.

На севере находится областной центр, город Запорожье. Согласно докладу командующего группировкой войск «Днепр» Михаила Теплинского Владимиру Путину 29 декабря, передовым подразделениям ВС РФ осталось пройти до южных окраин города 15 километров.

Успех наступления в восточном направлении позволит охватить с севера группировку противника в городе Орехов.

На восточном участке Запорожского фронта ВС РФ смогли овладеть городом Гуляйполе, а также форсировать реку Гайчур и закрепиться на ее левом, западном берегу. В данный момент идут бои за важный узел обороны ВСУ в поселке Терноватое, взятие которого позволит российским частям двигаться дальше на запад, в направлении Запорожья и Орехова.

Обстановка в Херсонской области по Днепру пока не меняется, фронт стабилен.

Что происходит на фронте в Донбассе в начале 2026 года

Фото - © РИА Новости

В Донбассе за два с половиной месяца ВС РФ полностью овладели крупной Покровско-Мирноградской агломерацией и теперь пытаются двигаться дальше. Бои идут в поселке Гришино, а также на подступах к Билецкому и Доброполью.

Чуть севернее продолжается попытка охвата города Константиновка. Кроме того, бои уже давно идут в самом населенном пункте, куда российские военные просочились маленькими группами по примеру Покровска и Мирнограда.

Еще севернее ВС РФ довольно быстро овладели городком Северск и теперь наступают на запад, сражаясь на подступах к поселку Рай-Александровка, за которым расположена Славянско-Краматорская агломерация – последняя крупная в Донбассе, пока неподконтрольная российской армии.

На самом севере ДНР российские части ведут сражение за городок Лиман (или Красный Лиман), охватывая его со всех сторон и уже проникнув на его территорию. Чуть северо-восточнее армия РФ начала сражение за еще один маленький город Святогорск, рядом с которым расположена знаменитая Святогорская лавра.

Что происходит на фронте в Харьковской и Сумской областях в начале 2026 года

Фото - © РИА Новости

Непростая ситуация сложилась в Купянске Харьковской области. Несмотря на то, что в конце 2025 года генералы доложили Владимиру Путину о контроле над городом, на деле за него продолжаются упорные бои: украинская армия пытается выбить российских военных из западной части населенного пункта, разделенного надвое рекой Оскол. Кроме того, ВСУ держатся за Купянск-Узловой, расположенный чуть южнее, и сохраняют серьезное присутствие на восточном берегу Оскола.

Хотя российским частям в западной части Купянска приходится нелегко, есть признаки того, что наступление украинской армии начинает выдыхаться – по крайней мере, об этом заявляет популярный военный блогер Юрий Подоляка.

Чуть южнее в Харьковской области продолжаются бои за Боровую – бывший районный центр региона.

Севернее Купянска ВС РФ овладели многострадальным городком Волчанск и готовятся наступать на Белый Колодезь.

В Сумской области российские части периодически берут под контроль деревни на границе РФ с Украиной, постепенно осуществляя план по созданию так называемой «буферной зоны», озвученный руководством страны.