Чем завершится блокада Покровска, Мирнограда и Купянска: о ситуации в зоне СВО на 1 ноября 2025 года

Блокада Покровска, Мирнограда и Купянска — ситуация в зоне СВО на 1 ноября 2025

О боях за важные населенные пункты Донбасса и соседних регионов, а также об окружении крупных частей украинской армии читайте в материале РИАМО.

За два с небольшим месяца, прошедших с публикации нашего предыдущего материала, ситуация для ВСУ ухудшилась, и теперь Украина рискует потерять сразу несколько значимых городов.

Что происходит на Херсонском, Запорожском и Днепропетровском фронтах осенью 2025 года

Фото - © РИА Новости

Ситуация вдоль Днепра за два месяца принципиально не изменилась: в Херсонской области продолжаются взаимные обстрелы, а в Запорожской области ВС РФ ведут упорные бои за Приморское и Степногорск.

Значимые события происходят северо-восточнее, где российская армия широким фронтом движется на запад в северной части Запорожской области и южной части Днепропетровщины. Как утверждает военный блогер Юрий Подоляка, линия украинских укреплений, расположенная здесь вдоль реки Янчур, является последней, и за ней для ВС РФ открывается оперативный простор вплоть до самого Запорожья. Эту линия армия России уже преодолела во многих местах, причем на севере подобралась на расстояние около 10 километров к Покровскому — одному из крупнейших населенных пунктов юго-востока Днепропетровской области. На юге ближайшей крупной целью является Гуляйполе, которое ВС РФ пытаются обойти с севера.

Что происходит на фронте в Донбассе осенью 2025 года

Фото - © Станислав Красильников/РИА Новости

Главное сражение СВО в данный момент разворачивается в крупной Покровско-Мирноградской агломерации: гарнизон ВСУ в ней то ли полностью окружен, то ли имеет узкий коридор связи с «большой землей», снабжение по которому крайне затруднено.

О том, что физическое окружение Мирнограда (Димитрова) и восточной части Покровска (Красноармейска) уже завершено, вечером 31 октября сообщил военкор Юрий Котенок.

«Фактически наши войска приступили к ликвидации окруженной группировки противника в агломерации», — написал журналист.

Кроме того, по словам Котенка, северо-западнее Покровска российские подразделения атакуют в направлении поселка Гришино, где ВСУ концентрируют силы для попытки деблокады своих окруженных частей.

В свою очередь, украинская армия пытается атаковать из Гришино. Самой яркой попыткой такого рода стал десант спецназа ГУР (Главного управления разведки) Минобороны Украины, высаженный с вертолетов в северо-западной части Покровска. В российском Минобороны 1 ноября заявили, что все 11 украинских десантников были уничтожены.

Юрий Котенок также сообщил, что ранее от выполнения боевой задачи в городской черте Покровска отказались подразделения спецназа 1-го корпуса Национальной гвардии Украины «Азов» (батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ).

«Войдя в город, они понесли потери, несколько раз попав под friendly fire, и откатились назад», — рассказал военкор.

Котенок отметил, что в Покровске по-прежнему «туман войны» — «хаос без устойчивой связи, обозначения соседей, тыла и флангов».

«Это „винегрет“, в котором идут ожесточенные схватки малых групп. Потери велики у обеих сторон. Но, судя по динамике, в ноябре 2025 года агломерация вернется в состав РФ», — спрогнозировал журналист.

Севернее Покровска и Мирнограда ВС РФ полностью освободили городок Родинское, а еще севернее продолжаются упорные бои за так называемый «Добропольский выступ» — зону прорыва украинской линии обороны российскими войсками между поселками Шахово, Веселое, Золотой Колодезь, Рубежное, Дорожное и Никаноровка.

В северной части Донбасса армия России уже ведет бои за окраины Константиновки, Северска и Лимана. Эти города находятся на подступах к Славянску и Краматорску — крупнейшим населенным пунктам ДНР из тех, что пока еще контролируются Украиной.

Что происходит на фронте в Харьковской и Сумской областях осенью 2025 года

Фото - © РИА Новости

Еще одной критической для ВСУ точкой фронта является город Купянск на востоке Харьковской области. По сообщениям российского Минобороны, здесь также находится в окружении крупная группировка украинской армии.

«Положение со снабжением группировки противника на левом берегу реки Оскол стало печальным. По оперативной информации, подразделения группы войск „Запад“ окружили противника в районе Куриловки — поселка Силикатный Купянска Узлового — Садового», — написал Юрий Котенок.

В правобережной части города, по словам военкора, за противником остался участок на южной окраине в районе улиц Вербицкого и Сеньковской, а также восточная часть переулка Речной и карьера.

Севернее в Харьковской области, в районе Волчанска, российская армия также завершает взятие этого города под контроль, что в перспективе грозит украинской армии большим котлом по линии Волчанск — Великий Бурлук — Купянск.

Севернее Харькова, а также в Сумской области, бои имеют преимущественно позиционный характер.