Что известно о крушении самолета-амфибии в Подмосковье 9 сентября 2024 года

Девятого сентября вблизи подмосковного города Руза потерпел крушение самолет-амфибия «Алекс-251», который является единственным в своем роде. Подробности читайте в материале.

Что известно о крушении самолета под Рузой

Информация об авиакатастрофе в Подмосковье появилась в СМИ около 14:00 9 сентября.

Как сообщили ТАСС в оперативных службах, произошло падение легкомоторного самолета (двухмоторной летающей лодки) «Алекс-251».

В результате инцидента погибли два пилота. На земле жертв и разрушений нет. Пожара также не последовало.

По данным источника ТАСС, самолет совершал тренировочный полет и принадлежал аэроклубу «Ватулино». Само падение произошло рядом с аэродромом Ватулино, расположенным на расстоянии около семи километров от Рузы.

Каковы последствия крушения самолета под Рузой

Фото - © Фотобанк Лори

В результате крушения самолета Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц»).

Кроме того, проверку по факту крушения самолета организовала Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Ведомство указало бортовой номер судна: RA1240G.

Что известно о самолете «Алекс-251»

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В материале «КП» разбившийся самолет «Алекс-251» назван «единственным в своем роде».

Любопытно, что об этом воздушном судне есть довольно подробная статья в англоязычной Википедии (при в этом на русском языке такой статьи нет). В материале сообщается, что первый полет воздушного судна состоялся 10 сентября 2010 года. Таким образом, «Алекс-251» не дотянул одного дня до своего 14-летия.

Интересно также, что на фотографиях самолета в Википедии и на сайте «КП» он выглядит по-разному, хотя и там, и там на борту видна надпись «Алекс-251». Возможно, самолет был перекрашен. В статье «КП» также сообщается, что разбившийся борт выполнял первый полет после технического обслуживания.