Червь из глаз. Что такое дирофиляриоз, как он лечится и как избежать заражения

Уже не экзотика: почему дирофиляриоз появился в Московской области

Главный специалист по направлению «инфекционные болезни» сети клиник «Будь Здоров» Андрей Матюхин рассказал, что дирофиляриоз, который переносят комары, может быть опасен для жителей Подмосковья. По словам эксперта, некогда экзотическая болезнь начала расширять свою географию в центральной части России и случаи заражения фиксируются у жителей Москвы, Подмосковья и в соседних областях.

«По данным на 2025 год, более тысячи случаев зафиксировано в 28 регионах РФ, включая Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области», — сказал Матюхин.

Он добавил, что с 2016 года наметился устойчивый рост заражений, а на север комары-переносчики попадают из-за потепления климата. Кроме того, расширению географии способствуют собаки, которые являются резервуаром инфекции и которых привозят из южных регионов.

Медики говорят, что лет 20 назад дирофиляриозом заразиться в Москве было очень сложно, сейчас это хоть и редкость, тем не менее случаи есть. Например, в прошлом году москвичка обратилась к врачам с паразитарной кистой, в 2023 году фиксировались случаи заражения в Москве и Московской области.

Что такое дирофиляриоз и где есть риск заразиться

По словам врача-инфекциониста Розы Сивяковой, дирофиляриоз — это паразитарное заболевание из группы филяриозов, вызываемое круглыми червями Dirofilaria repens и Dirofilaria immitis. Это тканевой гельминтоз, который поражает преимущественно кожу, слизистую оболочку, подкожную клетчатку, реже внутренние органы и ткани.

«Отсюда и такие неприятные последствия, как черви в глазах и под кожей. Вообще личинки циркулируют по кровеносным и лимфатическим сосудам, поэтому могут проникать в любые органы и ткани. Это, конечно, не что-то новое, скорее не совсем типичное для наших широт, но, тем не менее, случаи заражения зафиксированы. Отмечу, что дирофиляриоз — единственный филяриоз человека, встречающийся на территории Российской Федерации», — говорит врач.

Источником инфекции являются плотоядные млекопитающие, в основном собаки, реже кошки, волки, лисицы и другие. Заражение животных и человека происходит при укусах инфицированных дирофиляриями комаров, которые обитают в основном во влажных лесах, болотистых местностях, вблизи водоемов со стоячей водой.

«В группе риска, соответственно, владельцы собак, работники питомников, сельскохозяйственных, лесных и охотничьих хозяйств, рыбаки, путешественники, которым инфекция передается через укус комара», — добавляет эксперт.

Попав в организм человека, личинка Dirofilaria превращается во взрослую особь и образовывает паразитарную опухоль, содержащую круглого гельминта диаметром 1-3 мм и длиной 30-200 мм. Инкубационный период — от 3 до 12 месяцев. У человека, как правило, гельминты локализуются в подкожной клетчатке.

В настоящее время основные очаги дирофиляриоза находятся во влажных тропических и субтропических районах Южной и Северной Америки, Шри-Ланки, Японии. В России заболеваемость людей регистрируется в основном в Астраханской области, на Северном Кавказе, Краснодарском крае, Поволжье и других областях, расположенных в центральных или южных регионах. В Московской области случаи дирофиляриоза регистрируются преимущественно в районах торфоразработок и на восточной и юго-восточной территориях (районы Люберецкий, Раменский, Ногинский, Орехово-Зуевский, Шатурский). Были случаи заражения и в Москве, у отдыхавших на Москве-реке в Серебряном бору.

Симптомы дирофиляриоза

Дирофиляриоз протекает с периодами обострения и угасания симптомов. При этом с момента попадания паразита в организм до появления первых симптомов может пройти от трех месяцев до двух лет.

«Первым признаком заболевания является образование паразитарной опухоли, в которой находится гельминт. Такая опухоль может быть до двух сантиметров, может болеть или нет. Локализация может быть в области грудной клетки, живота, верхних и нижних конечностей, половых органов, в области лба, в подкожной клетчатке век или под конъюнктивой глаза», — говорит врач.

Она добавляет, что у зараженного человека появляется ощущение шевеления и ползания внутри образования под кожей, может появляться зуд и покраснение, боль при прикосновении.

Более того, гельминт может мигрировать, узелки могут перемещаться не только в сторону, но и вглубь, при этом уплотнения могут исчезать и появляться снова.

«Поэтому, если у вас есть подобные образования, лучше сразу обратиться к врачу, чтобы избежать дальнейшей миграции и попадания гельминта в жизненно важные органы. На этапе узелка его можно быстро и эффективно удалить», — предупреждает эксперт.

Она отмечает, что если не удалить гельминта, опухолевидные образования могут нагнаиваться, также есть риск развития абсцесса или фурункула. При локализации гельминта в легких возможно развитие тромбоза легочной артерии или инфаркта легкого.

Если паразит завелся в глазу, то появится слезоточивость, покраснение, чувство инородного тела. Редко возможна миграция гельминта в легкие, плевральную и брюшную полости, эпидуральное пространство.

Как не заразиться дирофиляриозом

Чтобы не заразиться дирофиляриозом, нужно максимально избегать укусов комаров. Важно использовать репелленты на открытых участках тела, носить закрытую одежду, особенно если находитесь в месте, где влажно, много животных и насекомых. На окна нужно устанавливать антимоскитные сетки, проводить дегельминтизацию домашних животных, максимально избегать их контакта с бездомными животными.