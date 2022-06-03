РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 июн. Из городского округа Мытищи за три весенних месяца отправили на переработку 400 тыс. кубометров отходов, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

На комплексах по переработке отходов «РТ-Инвест» подвели итоги работы за весну. Больше всего отходов поступило из Одинцова – 600 тыс. кубометров, Красногорска и Мытищ – по 400 тыс., Химок, Домодедова, Истры и Ленинского округа – по 300 тыс., уточнила в пресс-службе «РТ-Инвест».

В общей сложности за весенний период было отобрано 7 тыс. тонн стекла, 3,5 тыс. тонн пластика, 3 тыс. тонн макулатуры и 2,5тыс. тонн металла. Всего с момента запуска 4 комплексов по переработке отходов компании «РТ-Инвест» отсортировано 28 тыс. тонн металла, 31 тыс. тонн макулатуры, 49 тыс. тонн стекла и 94 тыс. тонн пластика.

Продолжает расти и коллекция музеев «РТ-Инвест». Частью экспозиций становятся самые интересные находки, обнаруженные на сортировочных линиях. В приемном отделении комплекса «Север» нашли советскую механическую кинокамеру Quarz-M и целую коллекцию старинных книг начала XX века – в основном это религиозная и учебная литература.

На комплексе «Дон» в Кашире найден музыкальный инструмент – гармонь. Еще один экспонат – «Зоркий-10» – первый советский фотоаппарат с автоматизированным управлением экспозицией. Все необычные находки заняли свои места в экспозиции музеев Trash Art, которые открыты при комплексах.

В ближайшее время «РТ-Инвест» введет в эксплуатацию дополнительные мощности по сортировке отходов в Московской области. Совокупный объем переработки достигнет 3,3 млн тонн отходов в год. Компания станет крупнейшей в России.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.