РИАМО - 2 июн. В сквере по ул. Герцена в Павловском Посаде идут работы по благоустройству, они завершены на 42%, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
Здесь обустроят пешеходные дорожки, установят перголу со смотровой площадкой, к которой будет вести деревянный настил, появится детская игровая зона, установят парковую мебель, качели, уличное освещение, а также будет проведено озеленение.
«Наш город становится уютным. Как здорово, что старое и дорогое сердцу место станет новым и современным!» — отметила жительница города Ольга Николаева.
Сейчас на территории выполняются работы по устройству подстилающих слоев из песка и щебня под дорожки, установке бортовых камней, ведется укладка плитки, установка малых архитектурных форм, устройство настила из досок, монтаж металлоконструкции под беседку.
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