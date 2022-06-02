РИАМО - 2 июн. В сквере по ул. Герцена в Павловском Посаде идут работы по благоустройству, они завершены на 42%, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Павловском Посаде в текущем году новый облик обретет территория у бывшего Эколого-биологического центра. На сегодняшний день работы выполнены на 42%. Это будет небольшой сквер, где жители смогут отдыхать и гулять с детьми», — отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Здесь обустроят пешеходные дорожки, установят перголу со смотровой площадкой, к которой будет вести деревянный настил, появится детская игровая зона, установят парковую мебель, качели, уличное освещение, а также будет проведено озеленение.

«Наш город становится уютным. Как здорово, что старое и дорогое сердцу место станет новым и современным!» — отметила жительница города Ольга Николаева.

Сейчас на территории выполняются работы по устройству подстилающих слоев из песка и щебня под дорожки, установке бортовых камней, ведется укладка плитки, установка малых архитектурных форм, устройство настила из досок, монтаж металлоконструкции под беседку.

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