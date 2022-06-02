РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 июн. Премьерные показы спектакля «Бог ездит на велосипеде» пройдут в театре «ФЭСТ» в городском округе Мытищи 2-4 июня, сообщается на сайте администрации горокруга.

Спектакль – победитель II конкурса режиссерских предложений «18-». Сценарий – И. Васьковская и Д. Уткина, постановка – Ю. Печенежский.

В конкурсной лаборатории театра работали юные эксперты. Среди 8 отобранных эскизов они выбрали свой спектакль, где все по-настоящему, где звучат голоса подростков, переживающих личный апокалипсис.

«Режиссеру удалось найти очень точный способ существования актеров. Ведь они играют подростков, которые на 10-15 лет моложе их. Очень часто такие попытки выглядят неуклюже, но в эскизе они были убедительны», – отметил художественный руководитель театра «ФЭСТ» Игорь Шаповалов.

История любого взросления проходит через драмы, разочарования, неприятие, поиски своего «я». Создателям удалось передать спектр переживаний через призму юной души. Свободно и естественно смотрелось все: от сценографии до филигранной актерской игры.

Спектакль «Бог ездит на велосипеде» – для взрослых, которые стремятся удержать связь с такими сложными подростками. Это спектакль для юношей и девушек, которые, возможно, впервые почувствуют, что их понимают.

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