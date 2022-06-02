РИАМО – 2 июн. В 2023 году в Московской области планируется окончательно решить вопрос с обманутыми дольщиками. Сейчас активно идет работа в этом направлении, в эксплуатацию вводятся проблемные объекты, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Я думаю, что ситуация (с темпами жилищного строительства – ред.) находится в балансе, наверно, мы можем прибавить в объеме, но это не должно влиять на устойчивость компаний. У нас, к сожалению, были грустные моменты истории, когда застройщики не справлялись с кризисами ввиду отсутствия рентабельности или из-за отсутствия компетенции, умения строить, бросали жителей. И здесь государство пришло на помощь. Увы, в этом списке мы были антилидерами», — сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.

Он выразил надежду, что проблема обманутых дольщиков в регионе будет раз и навсегда решена в 2023 году. Губернатор рассказал, что в Подмосковье было 112 тыс. обманутых дольщиков. Федеральная программа поддержки позволила ежемесячно вводить в строй проблемные дома, которых дольщики очень долго ждали.

Воробьев рассказал о механизме решения проблемы обманутых дольщиков.

«Ты можешь получить деньги по рыночной стоимости, но сначала ты должен попасть в реестр проблемных объектов. <…> У тебя есть возможность получить деньги и на эти деньги купить уже готовое жилье или в новом проекте, или соответственно дождаться, когда построят дом. У нас и первый, и второй вариант работают. Поэтому президент (РФ Владимир Путин – ред.) поставил задачу к концу 2023-го года тему дольщиков в Московской области закрыть», — пояснил губернатор.

Он добавил, что работа ведется совместно с АО «ДОМ.РФ». Организация была специально создана, чтобы решить проблемы дольщиков в России. Подмосковье активно участвует в этой программе.

Воробьев подчеркнул, что если человек попал в реестр дольщиков, то ему обязательно помогут решить проблему.

«Ты получишь свою квартиру. Другое дело, что случаи бывают разные. В том числе ты платишь ипотеку бесконечную, а дом твой не построен. И ты вынужден арендовать жилье, плюс еще платить. Эта ситуация не может оставлять человека в равновесии, понятно, здесь и эмоции. Поэтому мы активно информируем, какой и когда дом достраивается в Подмосковье», — отметил губернатор.

Воробьев ранее также отметил важность информирования жителей о планах, стратегии, мероприятиях, которые проводятся властями. Все это имеет большое значение.

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