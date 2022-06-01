РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 июн. Более 5 тыс. человек приняли участие в праздновании Дня защиты детей в Королеве, сообщает пресс-служба городской администрации.

В среду на общественных площадках и в парках наукограда прошло около 22 мероприятий. Дети с удовольствием приняли участие в мастер-классах по фехтованию, шахматах, скетчингу и в концертно-игровых программах. Для ребят прошли интерактивные спектакли, литературный марафон и развлекательные программы.

А на пешеходной зоне по улице Октябрьской и на аллеях Центрального городского парка состоялся пленэр «Мир глазами детей», в котором участвовали воспитанники детской школы искусств.

Для детей постарше в Молодежном центре «Космос» прошел открытый тренинг по развитию эмоционального интеллекта.

Закончился вечер просмотром детского фильма «Артек. Большое путешествие» в летнем кинотеатре на Арт-веранде Центрального парка. Кино под открытым небом посмотрели около 60 человек.

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