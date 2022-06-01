РИАМО - 1 июн. В ЖК «Эдельвейс», где летом прошлого года жители не могли пользоваться аварийными лифтами долгое время, полностью заменили все лифтовое оборудование. К поломке лифтов привели действия прежней УК, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья.

Старые лифты были произведены в 2014 году компанией «Monitor», через год объявившей сбоя банкротом. Из-за этого были проблемы с поставкой запчастей.

«Благодаря слаженной работе правительства Московской области, министерства ЖКХ Подмосковья, фонда капитального ремонта и коллег из Коломны, Егорьевска, Ростеха удалось сначала заново разработать, изготовить шкивы и временно запустить лифты, чтобы жители ими могли начать пользоваться, а затем провести полную плановую замену всех аварийных лифтов», - сказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Сейчас заменены 18 лифтов в 3 домах по улице Чистопольская. Их грузоподъемность составляет 630 и 1 тыс. кг. Теперь ими можно пользоваться без опасений.

«Все оборудование российского производства. Замена деталей не составит никакого труда», - дополнил гендиректор фонда капремонта Валерий Николов.

Лифтовый парк в регионе насчитывает свыше 54 тыс. лифтов в 12,8 тыс. домов. В первую очередь ремонтируются и заменяются лифты, у которых истек или истекает срок эксплуатации.

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