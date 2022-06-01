РИАМО - 1 июн. 42 учащихся 5-6 классов из Балашихи по именным сертификатам отправились на экскурсию в Сергиев Посад в рамках программы школьного туризма, сообщила генеральный директор и учредитель «Смарт-студии», руководитель комитета по детскому семейному туризму Российского союза туриндустрии Алеся Колачева.

«Выделен достаточно серьезный бюджет. Подмосковье стало одним из 18 регионов, которые в этой программе (школьный туризм - ред.) участвуют, и получило достаточно крупную сумму на реализацию. Особенности этих путешествий в том, что дети путешествуют более 24 часов. Это двухдневные путешествия. Каждый сертификат именной, то есть он присваивается определенным детям, которые могут воспользоваться такой субсидией, подарком», - сказала Колачева.

Она добавила, что Сергиев Посад стал первым городом, в котором начали реализацию программы школьного туризма. Учащиеся посетили музей Советского детства, Троице-Сергиеву лавру, прогулялись по городским достопримечательностям.

Колачева разъяснила, что на участие в программе заявлено порядка 40 муниципалитетов. Программа предполагает ночевку и отели, в которых дети размещаются, у таких отелей должен быть статус не ниже 3 звезд. Все питание соответствует детскому меню и выверено по калориям.

«Есть какой-то общий бюджет, который выделен, допустим, федеральным уровнем - Ростуризмом на все регионы. Но каждый регион из тех участников, которые были заявлены, которые заявились на участие в этой программе, они еще добавляют свое региональное софинансирование. В Московской области эта сумма вышла в размере 7 тыс. руб. на человека», - пояснила Колачева.

Подмосковье стало первым среди регионов России, в котором реализуют программу школьного туризма. Для реализации указанной программы выделили порядка 102 млн рублей. Принять участие в ней смогут более чем 20 тыс. школьников, обучающихся в 5 и 6 классах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил подготовить все территории региона к летнему отдыху.

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Подмосковье первым в России реализует программу школьного туризма>>