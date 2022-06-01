РИАМО - 1 июн. Правительство России приняло решение запустить льготную ипотеку на самостоятельное строительство частных домов. Пока программа будет работать в пилотном варианте, сообщает Газета.ru.

Процент на такую ипотеку будет не выше 9% годовых. Также гражданам не нужно будет оформлять договор подряда с профессиональными застройщиками.

В столице, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской областях максимальный размер займа составит 12 млн рублей. В других субъектах РФ – 6 млн рублей.

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