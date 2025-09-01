США приостановили выдачу широкого спектра виз палестинцам

сегодня в 02:58

«Администрация Трампа приняла решение о широкой приостановке одобрений почти всех гостевых виз для держателей паспортов Палестины», — говорится в сообщении.

Как пишет издание, о мерах госдеп проинформировал все посольства и консульства США. Решение охватывает визы для прохождения лечения, учебы в университетах, посещения друзей и родственников, а также путешествий в бизнес-целях.

Это не касается палестинцев, которые уже получили американские визы.

Ранее администрация США заняла жесткую позицию в отношении планов Франции официально признать Государство Палестина на предстоящей сессии Генассамблеи ООН.

Госсекретарь Марко Рубио в резких выражениях раскритиковал инициативу президента Франции Эмманюэля Макрона, назвав ее «безрассудной» и «работающей на пропаганду ХАМАС».