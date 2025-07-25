сегодня в 05:41

Администрация США заняла жесткую позицию в отношении планов Франции официально признать Государство Палестина на предстоящей сессии Генассамблеи ООН, сообщает ТАСС .

Госсекретарь Марко Рубио в резких выражениях раскритиковал инициативу президента Франции Эмманюэля Макрона, назвав ее «безрассудной» и «работающей на пропаганду ХАМАС».

В официальном заявлении американская сторона назвала этот шаг «безрассудным», утверждая, что он «фактически легитимизирует ХАМАС» и «оскорбляет память жертв терактов 7 октября».

Ранее Макрон объявил о планах признания Палестины для срочного прекращения боевых действий в Газе и создания условий для политического урегулирования.