РИАМО - 31 мая. Во вторник компания «Газпром» полностью остановила поставки российского газа нидерландскому концерну GasTerra, сообщает Федеральное агентство новостей.

Накануне в российской компании сообщали, что если 30 мая Нидерланды не проведут платеж в рублях за апрель, то подача газа прекратится.

В свою очередь в компании GasTerra подчеркивали, что не будут оплачивать голубое топливо из России в рублях.

С 1 апреля недружественные для РФ страны Евросоюза должны платить за российский газ в рублях. Такое решение принял президент России Владимир Путин.

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