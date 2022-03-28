РИАМО - 28 мар. Президент РФ Владимир Путин поручил Центробанку, правительству России и «Газпрому» до 31 марта принять меры по изменению валюты платежа за поставки природного газа за рубеж на российский рубль, сообщается на сайте Кремля.

Данное решение касается стран Евросоюза и других государств, которые ввели санкции в отношении российских граждан и юрлиц.

О переводе платежей за газ в рубли было объявлено на фоне беспрецедентных экономических санкций Запада в отношении России. Введение ограничительных мер связано с проведением военной спецоперации на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, а также защите населения Донбасса.

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