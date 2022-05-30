РИАМО - 30 мая. Нидерландская компания Gasterra сообщила, что не будет платить за газ из России в рублях, сообщает газета «Известия».

В эту страну поставки российского газа могут прекратиться 31 мая.

Ранее аналогичное решение приняла и Дания. В датской газовой компании отметили, что в контракте условия оплаты газа в рублях не прописано.

Президент России Владимир Путин в июне этого года принял решение перевести расчет за российский газ с недружественных стран в рубли. Некоторые покупатели из Европы отказались.

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