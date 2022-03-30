РИАМО - 30 мар. Инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов рассказал, что если европейские страны откажутся оплачивать российский газ в рублях, то это обернется катастрофическими последствиями для энергетики Запада, сообщает «Прайм».

«Если же поставки газа в Европу все же остановятся, это будет иметь катастрофические последствия для энергетики Европы, а «Газпрому» может стоить примерно половины прибыли и сокращения инвестиций», - сказал он.

При этом эксперт подчеркнул, что Европе не удастся быстро заменить российский газ. Это оперативно не получится сделать с помощью поставок топлива из Америки и Катара. У США мощности ограничены, а у Катара - законтрактованы.

При отказе Европы платить в рублях также поднимутся цены на газ в западных странах. Топливо может стоить более 5 тыс. долларов за тысячу кубометров.

Он отметил, что Европа не сможет заменить газ и углем, так как возможности альтернативной энергетики ограничены.

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