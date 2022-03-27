РИАМО - 27 мар. С 9 апреля до 5 июня в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» будет проходить XXI Весенний фестиваль цветов, сообщает пресс-служба сада.

На фестивале посетители смогут посмотреть рекордное число тюльпанов — свыше 100 тыс. Пик их цветения придется на День Победы.

К началу мероприятия сад украсят огромные и ароматные ковры первоцветов. Можно будет посмотреть на хохлатки, пушкинии, хионодоксы и ветреницы. В конце апреля - начале мая их сменят сакуры, яблони, груши, сливы, абрикосы, черешни, миндаль, рябчики и черемуха. В это же время в «Аптекарском огороде» распустятся магнолии.

Затем ожидается пышное цветение рододендронов. В саду растут природные виды этого цветка, в том числе из разных уголков РФ — с Кавказа, берегов Байкала и с Дальнего Востока, а также гибридные виды.

В конце апреля в Зеркальный канал «Аптекарского огорода» выпустят японских карпов кои, а в водоем у Восточного входа — красноухих черепах.