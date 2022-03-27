РИАМО - 27 мар. Сотрудники столичной прокуратуры проконтролируют ход расследования уголовного дела об изнасиловании 18-летней девушки, сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что минувшей ночью 49-летний мужчина познакомился в развлекательном заведении с девушкой, избил ее, совершил насильственные действия сексуального характера и изнасиловал.

Подозреваемый задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее СМИ сообщали, что задержан боец ММА Максим Новоселов по обвинению в изнасиловании.