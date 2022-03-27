РИАМО - 27 мар. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего мужчины, которого подозревают в совершении насильственных действиях сексуального характера и изнасиловании 18-летней девушки, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице.

Инцидент произошел минувшей ночью на северо-западе Москвы. Уроженец Челябинской области познакомился с девушкой в развлекательном заведении, затем избил ее, совершил насильственные действия сексуального характера и изнасиловал.

Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия.

Ранее СМИ сообщали, что задержан боец ММА Максим Новоселов по обвинению в изнасиловании.