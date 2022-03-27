РИАМО - 27 мар. Сотрудники правоохранительных органов задержали в столичном районе Митино бойца ММА и чемпиона Европы 2007 года по боевому самбо и смешанным единоборствам Максима Новоселова, сообщает ТАСС.

Новоселов известен также по прозвищу «Безумный Макс».

«Новоселов задержан и доставлен в ОВД Митино. В ближайшее время с ним проведут следственные действия с участием столичного СК», - рассказал источник издания.

Однако точно неизвестно, по какой причине был задержан Новоселов. При этом свое задержание он подтвердил на странице в соцсети.