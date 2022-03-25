РИАМО - 25 мар. Под обстрелом во время исполнения своего пасторского долга погиб протоиерей Олег Артемов. Это произошло вечером 24 марта в селе Журавлевка в Белгородской области, сообщают «Известия».

Как сообщили в синодальном отделе по взаимодействию с ВС РФ и правоохранительными органами, протоиерей погиб во время обстрела, который вели Вооруженные силы Украины. Артемов был помощником комбрига по работе с верующими военнослужащими и гражданскими.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Она направлена на демилитаризацию соседней страны.

23 марта стало известно, что в Белгородскую область попал разорвавшийся снаряд со стороны Украины.

Ранее ВС РФ нанесли удар высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» по базе горючего ВСУ в населенном пункте под Киевом.