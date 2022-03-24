РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 мар. В подмосковной Балашихе за минувшие сутки выявили 49 новых случаев коронавирусной инфекциии, с начала пандемии в округе зафиксировано 46 180 случаев Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за прошедшие сутки выявили 389 случаев заболевания.

В настоящий момент в Московской области выявлено 956 919 случаев инфицирования. Скончались 14 694 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 925 623 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>