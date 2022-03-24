РИАМО - 24 мар. Гравер-копиист и ветеран восточного филиала «Россети Московский регион» Владимир Юркевич провел выставку авторских древесных макетов для детей-беженцев из Луганской и Донецкой народных республик. Мероприятие прошло на территории детского лагеря «Осетр» в деревне Трегубово в Зарайске, в котором сейчас размещены более 80 беженцев из ЛДНР, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

В ходе выставки автор Владимир Юркевич представил зрителям макеты храмов Зарайска, в котором живет всю жизнь, макеты автомобилей различных марок, а также макет дачного домика на курьей ноге.

Отмечается, что дети и взрослые, присутствовавшие на выставке, заинтересовались работами и расспросили автора макетов о технологиях изготовления миниатюрных детальных работ. Мероприятие длилось три часа.

В завершение встречи дети и взрослые выразили Юркевичу благодарность за выставку. Автор макетов в свою очередь поблагодарил руководство ДОЛ «Осетр» за предоставление помещения для встречи и пожелал всем присутствующим мирного неба над головой.