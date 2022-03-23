РИАМО - 23 мар. Работы по благоустройству Торговой площади в Истре, проводимые в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», планируют завершить в начале лета 2022 года. После завершения работ площадь полностью станет пешеходной и обретет новые зоны отдыха с фонтаном и качелями, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Сделать все города Подмосковья комфортными для жизни – именно такая задача поставлена перед нами губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым. На 2022 год у нас большие планы по благоустройству Подмосковья – более 60 общественных пространств, в том числе продолжим преображать Торговую площадь в Истре», - рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Благоустройство Торговой площади в Истре началось в 2021 году по проекту-победителю IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

После проведения работ площадь станет полностью пешеходной. На ней будет создано комфортное пространство для прогулок и отдыха. Перед торговым центром «ЦУМ» оборудуют новую комфортную зону отдыха с фонтаном и навесом с качелями.

Возле арт-кафе «Давыдов» появится сквер с большой детской игровой площадкой и павильонами для мастер-классов, недалеко от кафе установят городской туалет. Сфера услуг в Истре получит новое развитие: для стихийного рынка будут предложены малые архитектурные формы – упорядоченные торговые места.

В настоящий момент на благоустраиваемой территории уже проведены подготовительные и демонтажные работы, завершены строительные работы по устройству оборудования фонтана. Установлена детская площадка с игровыми комплексами, качелями, каруселями, горкой и песочницей.

Сейчас на площади продолжается установка малых архитектурных форм, наружного освещения и системы видеонаблюдения. По всей трансформируемой территории будет сделано плиточное мощение. В рамках благоустройства в центре Истры высадят новые деревья, кустарники и цветы.

В ближайшее время на территории благоустройства установят павильоны для ожидания такси и остановки общественного транспорта в виде навесов открытого типа со скамьей. Также теневой навес со скамьей Вивальди разместится на площади возле фонтана.

Работы по обновлению площади планируется завершить в начале лета.