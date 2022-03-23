РИАМО - 23 мар. В Электрогорске участники программы переселения из аварийных домов начали получать первые сертификаты на приобретение новой жилплощади в регионе, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Вручение первых жилищных сертификатов в муниципалитете провел глава городского округа Электрогорск Сергей Дорофеев. В ближайшее время сертификаты получат еще 11 семей (29 человек), проживающих в аварийных домах.

До конца 2023 года в Электрогорске планируется расселить 80 семей (197 человек), живущих в аварийном жилье площадью 2,73 тыс. квадратных метров.

Средства жилищного сертификата можно потратить на приобретение квартиры на вторичном рынке или в новостройке, а также оплатить ими строительство дома (без земельного участка). При этом приобрести новое жилье можно в любом городе Подмосковья.

По сертификату стоимость квадратного метра составляет 83,9 тыс. рублей. Минимальная площадь жилья, из расчета которой выплачиваются средства, составляет 33,5 квадратных метра. Получить сертификат могут собственники аварийных помещений, чьи дома признаны аварийными до 1 января 2017 года и включены в областную госпрограмму переселения.