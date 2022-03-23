РИАМО - 23 мар. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что если НАТО решит отправить своих миротворцев на Украину, это может привести к вооруженному конфликту с Россией, сообщает Федеральное агентство новостей.

Лавров отметил, что появление миротворческих сил альянса на территории Украины приведет к прямому столкновению Вооруженных сил России и военного блока.

Российские вооруженные силы начали проведение спецоперации по демилитаризации Украины 24 февраля. Одной из главных целей является защита жителей ДНР и ЛНР.

В среду Госдума РФ приняла закон, согласного которому участники военной операции получат статус ветеранов боевых действий.

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