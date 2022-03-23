РИАМО - 23 мар. В Государственной думе единогласно приняли закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий участникам специальной военной операции на территории Украины, сообщает пресс-служба Госдумы.

«Это позволит распространить на них налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей», — написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

Статус ветерана боевых действий дает его обладателю право на льготы, предусмотренные на федеральном и региональном уровнях. Они касаются жилья, пенсионного обеспечения, транспортного и земельного налогов, налога на имущество и на доходы физлиц.

Подтверждает такой статус и дает право на льготы удостоверение ветерана боевых действий.

Российские вооруженные силы 24 февраля начали проведение специальной операции по демилитаризации Украины. Об этом распорядился президент РФ Владимир Путин.

Как заявляет Минобороны РФ, удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры и украинским военнослужащим.