РИАМО - 23 мар. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал постоянную смену позиций Киева главной сложностью переговоров между Россией и Украиной, сообщает kp.ru.

По словам министра иностранных дел России, отказ украинской стороны от своих же предложений существенно влияет на длительность и тяжесть переговорного процесса.

«Трудно избавиться от ощущения, что их за руку держат американцы», – подчеркнул Лавров.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что спецоперацию ВС РФ не будут приостанавливать на время переговоров. Российские вооруженные силы продолжают проведение операции по демилитаризации Украины.

Минобороны также ранее сообщало о том, что российские войска с помощью высокоточного оружия нанесли ракетный удар по арсеналу ВС Украины под городом Ровно.

Отношения России и США держатся на волоске — Рябков>>