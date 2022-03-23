РИАМО - 23 мар. Российские войска с помощью высокоточного оружия нанесли ракетный удар по арсеналу Вооруженных сил Украины под городом Ровно. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

По данным Минобороны, арсенал ВСУ находился в 14 км северо-западнее города Ровно. На объекте хранилось оружие, патроны, а также военная техника, включая зарубежные образцы.

В результате высокоточного удара хранилище противника полностью уничтожено. Ранее Минобороны показало, как вертолеты Ка-52 ракетным комплексом «Вихрь» уничтожили ангар с вооружением ВСУ.

Россия начала проведение военной спецоперации по демилитаризации Украины утром 24 февраля.

Госдума РФ в среду единогласно приняла закон о признании ветеранами боевых действий участников спецоперации на территории Украины.