РИАМО - 21 мар. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что проведение спецоперации российских вооруженных сил не будет приостановлено на время переговоров, сообщает Федеральное агентство новостей.

Режим прекращения огня не будет устанавливаться на период нового раунда переговоров между Москвой и Киевом.

Предыдущие попытки установить режим тишины оказались неудачными, так как военнослужащие Украины вновь открывали огонь.

Российские вооруженные силы продолжают проведение специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Как заявляет Минобороны РФ, удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры и украинским военнослужащим.



Путин заявил, что спецоперация ВС РФ на Украине проходит строго по плану>>