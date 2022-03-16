РИАМО - 16 мар. Президент России Владимир Путин заявил, что спецоперация Вооруженных сил России по демилитаризации и денацификации Украины развивается в строгом соответствии с планом, сообщает Nation News.

В рамках совещания по поддержке регионов Путин отметил, что перед началом военной операции Кремль предлагал украинской стороне добровольно вывести войска с территории Донбасса, однако получил отказ. Такое решение сделало проведение спецоперации необходимым.

Российский лидер подчеркнул, что все поставленные в ходе спецоперации задачи будут выполнены, а Москва не допустит, чтобы соседнее государство служило плацдармом для агрессивных действий против России.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации ВС РФ по демилитаризации Украины. В Минобороны России заявили, что удары наносятся исключительно по украинским военнослужащим и объектам военной инфраструктуры.

Что происходит 16 марта: ход спецоперации на Украине и санкции против Байдена>>