РИАМО - 23 мар. Сотрудники полиции задержали в городском округе Истра 42-летнего жителя Дмитрова, подозреваемого в серии автоподстав, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

Мошенник, передвигаясь на машине, бросал в авто потенциальной жертвы предмет для имитации удара. После он незаметно царапал кузов транспорта и предъявлял претензии владельцу авто по поводу якобы совершенного ДТП, показывая заранее поврежденное боковое зеркало своего автомобиля.

Аферист также имитировал разговор с сотрудниками автосалона, которые якобы сообщали ему стоимость запчастей. Мужчина предлагал жертве расплатиться за ущерб на месте, после получения денег он скрывался.

«Подозреваемого задержали при попытке совершения очередного преступления. Установлена причастность задержанного к совершению аналогичного противоправного деяния, совершенного на территории городского округа», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД России Татьяна Петрова.

Возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества и покушения на мошенничество. Злоумышленник арестован.